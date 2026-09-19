Японский кемпер длиной 5,23 метра вмещает восьмерых и оснащен солнечными батареями

Annex Liberty 52 REi: компактный кемпер со спальными местами для пятерых

Японская компания Annex представила на выставке Japan Camping Car Show 2026 модель Liberty 52 REi – кемпер, который при длине всего 5,23 метра способен перевозить до восьми человек. Для сравнения: большинство европейских автодомов такого класса заметно крупнее, а их ширина обычно составляет около 2,3 метра. Японская новинка укладывается в 2,07 метра по ширине и 2,88 метра по высоте.

Annex Liberty 52 REi

В основе автодома лежит шасси Toyota Camroad с 140-сильным турбодизелем и опциональным полным приводом. Особенность компоновки – расположенный сзади вход, давший модели имя Rear Entry. Электрическая подножка и тамбур с поддоном для грязной обуви помогают поддерживать порядок в жилой зоне, а у входа предусмотрен шкаф на шесть пар обуви.

Слева от двери расположена кухня с мойкой, двухконфорочной плитой, вытяжкой, микроволновкой и холодильником на 85 литров. Напротив – ванная комната с душем, раковиной и опциональным кассетным туалетом.

Гостиная зона способна принять до 8 человек благодаря Г-образному дивану вдоль правого борта и второму дивану напротив. На ночь гостиная превращается в спальное место 1,80×1,84 метра для трех человек, еще двое размещаются в алькове над кабиной (1,94×1,74 метра). Для остальных предусмотрена палатка, хранящаяся в наружном рундуке.

Вместо заднего гаража – четыре наружных отсека, часть с выдвижными ящиками. Автономность обеспечивают литиевая батарея емкостью от 2400 до 9600 Вт·ч, инвертор на 2000-3000 Вт и солнечные панели на 420 Вт с возможностью расширения до 590 Вт. Запас воды – 63 литра чистой и 75 литров серой.

Уже в базовой комплектации есть подогрев пола, кондиционер, вытяжка и микроволновка – то, что в Европе часто предлагается за доплату. Для ценителей стиля доступна версия Black Line Edition с матово-черным интерьером.

Стоимость новинки в Японии стартует с отметки около 16 млн иен, это примерно 8,3 миллиона рублей. За топовую комплектацию придется отдать почти 18 млн иен – порядка 9,3 млн рублей.

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