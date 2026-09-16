Как сохранить свой автомобиль надолго?

Сегодня инвестиции в беспроблемную службу автомобиля и сохранение его остаточной стоимости оправданны, как никогда. А самое дорогое в любом авто – это кузов. Салон, кстати, тоже лучше поддерживать в достойном состоянии, чтобы машина не только радовала, но и стоила дороже на вторичном рынке.

Именно поэтому так важно грамотно выбирать автохимию. Сегодня на рынке представлено немало средств, обещающих не только улучшить внешний вид и интерьер авто, но и продлить ресурс двигателя, коробки передач, а также прочих узлов и агрегатов.

Некоторые из них действительно полезны, другие – пустая трата денег. Чтобы разобраться во всем изобилии сегмента «Автохимия», мы запустили премию потребительского доверия Бренд Года «За рулем» с одноименной номинацией.

В рамках премии наши подписчики и читатели выбирают те торговые марки, продукции которых можно доверять. В первом туре голосования вы уже назвали десятку лучших, осталось выбрать победителя.

Для этого переходите по ссылке и определяйте чемпионов в номинации «Автохимия» и еще в 11 категориях.

Голосование продлится до 1 ноября. Давайте сделаем рынок автокомпонентов прозрачным вместе!