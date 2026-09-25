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БРЕНД ГОДА
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Какие шины поставить на свой автомобиль?

Чтобы обезопасить себя зимой, лучше заранее купить правильные шины.

Совсем скоро наступит зима и дороги начнут покрываться льдом и снежной кашей. Чтобы обезопасить себя зимой, лучше заранее купить правильные покрышки. Для тех, что уже озадачился выбором, приводим топ-10 трастовых производителей шин.

Кстати, десятку лучших определяли наши читатели и подписчики в рамках I тура голосования премии потребительского доверия Бренд Года «За рулем». Вот список финалистов: Cordiant, Gislaved, Hankook, Ikon tyres, Kumho, Pirelli, Sailun, Viatti, Yokohama и Кама.

Теперь пришло время назвать главный шинный бренд страны.

Чтобы выбрать чемпиона, переходите по ссылке и голосуйте за финалистов.

Какие шины поставить на свой автомобиль?

Голосование продлится до 1 ноября. Давайте сделаем рынок автокомпонентов прозрачным вместе!

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