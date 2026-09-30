Клиренс 320 мм и три вида блокировок: кроссовер, которому не страшна грязь

В КНР начались продажи нового кроссовера GAC Trumpchi Yue 7 за 2 млн рублей

Продажи кроссовера Yue 7 компания GAC открыла официально – и машина эта получилась по-настоящему крупной. Автомобиль предлагают по цене 161 800 юаней, что эквивалентно примерно 2,04 млн рублей по текущему курсу. Длина кузова достигает 5045 мм, ширина – 2004 мм, высота – 1933 мм, а расстояние между осями равно 2900 мм. Посадочных мест пять.

Задний ряд при этом трансформируется: спинки сидений складываются в ровную площадку длиной 1,9 метра. Причем ее вполне можно использовать как спальное место – по сути, полноценная кровать на колесах.

На ходу Yue 7 тоже удивляет. Пневматическая подвеска умеет увеличивать дорожный просвет с 230 до 320 мм, а амортизаторы получили регулируемое демпфирование. В реальности это означает, что машина способна вести себя по-разному: мягко на асфальте и собранно там, где покрытие кончается.

Не забыли и про электронику. Городской автопилот берет на себя автоматическое перестроение, съезд с автомагистрали, парковку и ряд других задач – водителю остается куда меньше рутинных действий.

Под капотом базовой версии стоит 1,5-литровый турбированный двигатель на 169 л.с., работающий в паре с электромотором мощностью 279 л.с. В более дорогих исполнениях добавляется второй электрический агрегат на 299 л.с. Только на электротяге кроссовер проезжает до 261 км, а вместе с топливным баком – до 1352 км. Для серьезного бездорожья предусмотрено три вида блокировок.

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