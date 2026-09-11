Набирающий популярность в РФ кроссовер получит полный привод: новая модификация

Минпром КНР: Geely Galaxy Starship 7 (в РФ — Geely EX5) получил полный привод

Гибридный кроссовер Geely Galaxy Starship 7, знакомый россиянам под именами Geely EX5 EM-i и EM-R, обзавелся полным приводом. Правда, пока только на рынке Китая.

Карточку обновленной модели выложил в своем свежем каталоге минпром КНР. Изменений набралось прилично – от бампера до батареи.

Geely EX5 EM-i

Передняя бамперная группа переработана целиком – теперь в ее оформлении есть хромированный декоративный элемент. Оптика на первый взгляд осталась прежней, однако дизайнеры, похоже, переиначили форму элементов ближнего света, которые находятся на «втором этаже» под ДХО.

Кстати, у российского гибридного Geely EX5 бампер отличается от того, что установлен на актуальной китайской машине. Хотя не исключено, что новшества когда-нибудь доберутся и до рынка РФ.

Интерьер Geely EX5 EM-i

Лидар на крыше – еще одно приобретение. Сбоку и сзади Geely Galaxy Starship 7 получил лишь совсем минорные правки: изменилось оформление порогов и заднего бампера.

Размеры следующие: 4730 мм в длину, 1905 мм в ширину и 1675 мм в высоту. Колесная база – 2752 мм.

Актуальный китайский Geely Galaxy Starship 7 для сравнения имеет 4740х1905х1685 мм при колесной базе 2755 мм.

Внутреннее убранство не сфотографировано, об оснащении тоже ничего не сообщается. Зато наличие лидара говорит о многом: кроссовер оборудуют продвинутым комплексом электронных помощников и автопилотом более высокого уровня.

Под капотом – гибридная силовая установка. В ее основе 1,5-литровый атмосферный мотор BHE15-BFN мощностью 112 л.с. Эти цифры не изменились, а вот отдача электродвигателей пока не раскрывается. Максимальная скорость – 190 км/ч.

Емкость литий-железо-фосфатной батареи выросла до 40,06 кВт·ч, тогда как прежде ставился только вариант на 19,09 кВт·ч. Соответственно, увеличился и запас хода. На чистом электричестве кроссовер теперь проезжает от 215 до 230 км по методике WLTC, раньше же показатель едва превышал 130 км.

И главное: если до этого вседорожник был строго переднеприводным, то теперь появилась опциональная полноприводная версия.

Любопытно, что исполнение Geely Galaxy Starship 7 с полным приводом зарегистрировали в Китае только сейчас. А экспортное воплощение кроссовера под названием Geely Starray EM-i еще пару недель назад получило такую версию для рынка Австралии.

Там автомобиль обзавелся дополнительным 109-сильным электродвигателем на заднюю ось, а емкость батареи увеличили до 29,8 кВт·ч, что дает 130 км пробега на чистом электричестве. Топливный бак тоже подрос – с 51 до 60 литров. Все это прибавило запаса хода в гибридном режиме до 1065 км.

Еще модель получила два дополнительных режима движения: Snow (Снег) и Off-Road (Бездорожье). Ну и разгон до первых 100 км/ч сократился с 8,1 до 6,3 сек.

Российские версии и цены

В России сейчас модель продается под названием Geely EX5 Hybrid. Такое имя она получила относительно недавно.

Сначала на рынок вывели последовательно-гибридную версию EM-R, а до этого автомобиль был доступен к покупке в исполнении EM-i с параллельной схемой.

Обе модификации переднеприводные. Цены варьируются от 3 479 990 до 3 974 990 рублей без учета скидок и акций.

О других новинках Geely для российского рынка «За рулем» уже рассказывал.