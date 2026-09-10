Новый добротный внедорожник готовится к старту в России

Внедорожник Geely Galaxy Cruiser 700 пойдет на экспорт — известна дата премьеры

Компания Geely объявила дату глобальной премьеры своего внедорожного флагмана: Galaxy Cruiser 700 для внешних рынков будет представлен 15 сентября.

В Китае модель уже презентовали и анонсировали старт продаж до конца года. Известно, что в основе внедорожника – платформа GTA с интегрированной рамой лесничного типа, благодаря чему жесткость кузова, по данным компании, достигает 40 000 Нм/градус. Для сравнения, у японского Toyota Land Cruiser 300 – около 26 400 Нм/град. А по размерам китайский «тезка» чуть крупнее: габаритная длина – 5085 мм, колесная база – 2900 мм.

В салоне пять мест. Дорожный просвет составляет 233 мм, углы въезда и съезда – соответственно 29° и 28°. Глубина преодолеваемого брода – 800 мм. Есть понижающая передача, блокировка заднего дифференциала, режимы краба и танкового разворота.

Силовая установка – параллельный гибрид: турбомотор (1.5 или 2.0) плюс три электродвижка. В топ-версии будет 1129 л.с. и запас хода на электроэнергии в 305 км. Новинку уже называют самой заметной за весь 2026 год, цены в Китае, по прогнозам, уложатся в вилку 2,3–4 млн рублей... А сколько будет у нас?

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