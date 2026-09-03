Рама, автомат, просторный салон — официально представлен совершенно новый Pajero

Mitsubishi выпустил Pajero пятого поколения: продажи стартуют до конца 2026 года

Mitsubishi Pajero дождался преемника: пятое поколение легендарного внедорожника представили официально. С момента остановки выпуска предыдущей генерации прошло пять лет, и теперь машина возвращается с серьезными амбициями. Японская марка прочит ей место глобального флагмана и прямого конкурента Toyota Land Cruiser 250 Series.

Mitsubishi Pajero пятого поколения

В основе автомобиля – лестничная рама, позаимствованная у пикапа Triton. Правда, ее дополнили оригинальными настройками подвески, созданными с учетом дакаровского опыта Mitsubishi. Габариты рамника таковы: длина – 4920 мм, расстояние между осями – 2870 мм, клиренс – 230 мм.

Mitsubishi Pajero пятого поколения

Снаружи все выглядит нарочито брутально. Салон, рассчитанный на семерых, отделан премиальными материалами. Впереди – два 14,3-дюймовых дисплея, а виртуальная панель приборов умеет менять оформление: всего предусмотрено 16 тем, включая стилизацию под приборы старых Pajero.

Мотор пока один: это 2,4-литровый турбодизель, развивающий 204 л.с. и выдающий 480 Нм крутящего момента. В пару ему досталась новая 8-ступенчатая автоматическая коробка передач. Привод у внедорожника полный, реализован через систему Super Select 4WD-II с технологией S-AWC и семью режимами движения.

Mitsubishi Pajero пятого поколения

Собирать Pajero решили в Таиланде. До конца 2026 года новинка доедет до местных дилеров, потом – Япония и Австралия, а со временем модель выйдет на рынки сотни стран. Гибридные модификации появятся позже, а имя Pajero в Mitsubishi планируют распространить на целую линейку.

О том, почему в России сертифицируют кроссоверы ушедших марок, «За рулем» уже рассказывал.

Понравилась публикация? Тогда добавьте «За рулем» в список интересных источников:



1. Откройте https://google.com...

2. Поставьте галочку напротив нашего издания Готово – остаемся на связи!