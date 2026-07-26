Китайский «крузак» представлен официально — что внутри?

В КНР представили Geely Galaxy Cruiser 700 — его запустят в продажу до конца года

Флагманский внедорожник Geely Galaxy Cruiser 700 официально представлен в Китае — он выйдет на рынок в ближайшее время.

Габариты новинки составляют 5085 / 1999 / 1895 мм при колесной базе в 2900 мм. Салон – строго пятиместный. Углы въезда и съезда составляют соответственно 29° и 28°. В основе машины – полноценная рама лесничного типа. Внедорожный арсенал – понижающая передача, блокировка заднего дифференциала, режимы краба и танкового разворота. Клиренс – 220 мм, глубина преодолеваемого брода – до 800 мм.

Топовая силовая установка – параллельный гибрид из 2.0 турбо (218 л.с.) в содружестве с тремя электродвигателям, что в сумме дает отдачу в 1129 л.с. Тяговая батарея на 70 кВт·ч обеспечивает запас хода на чистом электричестве до 350 км. Будет и вариант попроще: тут силовая установка строится вокруг 1.5 турбо (163 л.с.), а электрический запас хода с батареей 47,14 кВт·ч составит 185 км.

Оснащение – по высшему разряду: рулевое управление «по проводам», система динамического управления приводом, автопилот второго уровня, пять дисплеев (при сохраненных физических кнопках), панорамная крыша, зарядка для смартфона, термобокс, отделка кожей и деревом и 63 (!) места для мелочей.

На рынок китайский «крузак» выйдет до конца года, цены пока держат в секрете. По некоторым независимым (и довольно размытым) оценкам цена базовой версии в Китае составит 250 000–350 000 юаней, то есть около 2,3–4 млн рублей. Модель предложат и на внешних рынках, а значит, есть шанс увидеть Geely Galaxy Cruiser 700 и в России.

Ранее «За рулем» рассказал, что новый японский «крузак» тоже готовится к выходу – правда, это будет уже совсем другая история.