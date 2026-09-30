Новый Bentley Torcal привезут в Россию: цены и сроки

В РФ привезут новый электрокар Bentley Torcal за более чем 40 млн рублей

Первый серийный электромобиль Bentley – кроссовер Torcal – доберется до России. Правда, «живых» машин в шоурумах придется подождать: по данным Autonews.ru, участники рынка говорят о 2027 годе.

Как объяснил представитель дилерского центра Luxury Selection, «первые заказы могут быть размещены уже в ближайшее время, а поставки ожидаются примерно через шесть-семь месяцев».

«В идеале рассчитывать на лето 2027 года. В данный момент мы собираем машины в конфигураторе», – уточнил собеседник издания.

Сроки поставок Bentley Torcal в Россию

Дальше начинаются нюансы. Окончательный график зависит от того, какие квоты в итоге выделят – именно от этого отталкиваются дилеры.

У директора по продажам автосалона Gate Auto Леонида Грызунова своя информация: первые заказы уже размещены, а «машины доберутся до России весной 2027 года».

Откуда их повезут? Поставки из Китая и ОАЭ, по словам представителя Luxury Selection, вообще не рассматриваются – машины для этих рынков могут идти с другими спецификациями. Российским покупателям достанутся только европейские образцы.

Цена Bentley Torcal и спрос в России

Точную стоимость для нашей страны пока никто не называет. Британская марка обозначила стартовую цену от $220 тыс. (примерно 15,5 млн руб. по курсу на 29 сентября 2026 года), и к ней, по словам собеседника, необходимо «добавить стоимость опций, доставки и прочих обязательных платежей».

«Ориентируйтесь на цифру больше 40 млн руб. Сейчас вырос курс. Но за полгода он вполне может откатиться», – заключил он.

Интерес к модели, кстати, уже есть. В компании отметили: «после премьеры Torcal мы получили несколько обращений от клиентов, заинтересованных в покупке автомобиля».

Спрос на Bentley в России в целом остается высоким, считает Грызунов. Самыми востребованными, по его словам, остаются купе Continental GT и кроссовер Bentayga.

Характеристики электрокроссовера Bentley Torcal

Премьера Torcal состоялась 23 сентября. Кроссовер предложат в двух версиях: базовая выдает 821 л. с. и 1194 Н·м, а Torcal S – 888 л. с. и 1350 Н·м.

Сотню километров в час они набирают за 3,4 и 2,9 секунды соответственно. Обе версии оснащены батареей на 113 кВт·ч, которой хватает на 600 км запаса хода.

Зарядить ее с 10 до 80% можно меньше чем за 20 минут.

Что до оснащения, тут активная подвеска, 25 камер, отвечающих за работу электронных ассистентов, радаров и датчиков, включая системы автоматической и дистанционной парковки, и многое другое.

О том, как в России продвигаются гибриды и электромобили, «За рулем» уже рассказывал.

Понравилась публикация? Тогда добавьте «За рулем» в список интересных источников:



1. Откройте https://google.com...

2. Поставьте галочку напротив нашего издания Готово – остаемся на связи!