Планы завода «Москвич»: гибрид, полный привод для М70, система Steer-by-wire

Эксклюзивное интервью: гендиректор автозавода «Москвич» Елена Фролова ответила на вопросы «За рулем»

Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков обсудил с генеральным директором автозавода «Москвич» Еленой Фроловой актуальную линейку моделей столичного предприятия, перспективы завода и проблемы авторынка.

Елена Александровна Фролова, генеральный директор автозавода «Москвич». Занимает вторую строчку в рейтинге генеральных директоров машиностроительной отрасли России и входит в «Топ-250 высших руководителей» страны. В числе ее главных достижений — развитие команды, автомобильного производства и запуск новой линейки М.

– Елена Александровна, почему российским автопроизводителям сложно вывести на рынок современный и доступный автомобиль?

– Покупатели всё чаще выбирают более оснащенные и технологичные автомобили. Поэтому задача производителя – найти баланс между доступной ценой, уровнем оснащения и экономикой производства. Если говорить о современном кроссовере российского производства, ориентир сегодня – от 1,8 млн рублей. Существенную часть себестоимости составляют комплектующие, плюс необходимо учитывать инвестиции в подготовку и запуск производства.

В Китае действует иная модель поддержки автомобильной отрасли: инструменты финансирования доступны и автопроизводителям, и поставщикам, а стоимость денег существенно ниже. В России из выручки нужно финансировать операционную деятельность, закупку комплектующих, заработную плату, развитие следующих моделей и обслуживание заемного капитала. Поэтому для нас особенно важны экономика каждого проекта и поэтапный подход к инвестициям.

– В том числе поэтому сложно вести локализацию стратегических компонентов – двигателей и коробок передач?

– Да. Их производство требует больших объемов выпуска и многолетнего инвестиционного цикла. Мы сейчас всерьез рассматриваем локализацию двигателя 1.5Т и ищем партнеров, с которыми можно было бы разделить инвестиции в литьё блока и головки блока цилиндров и последующую механическую обработку. Для выпуска таких компонентов сразу для нескольких автопроизводителей эффективной могла бы быть независимая производственная площадка, возможно, с участием государства. Отдельная сложная тема – электронные системы управления и интеллектуальная собственность.

– Как развивается локализация модели Москвич 3?

– Она расписана на несколько лет вперед. При старте локализации мы получили техническую документацию от партнеров, но продукт продолжал развиваться, и часть изменений не успевала в ней отражаться. В результате наши инженеры внесли более 250 технических изменений в производственный процесс. Следующий крупный этап – штамповка кузовных панелей, к которой планируем перейти примерно через 18 месяцев.

К этому времени Москвич 3 может получить обновление внешности, и логично будет создавать штамповую оснастку уже под обновленную модель. В целом Москвич 3 останется в линейке не менее пяти лет, с плановыми обновлениями экстерьера и интерьера.

– По такому же сценарию будет развиваться локализация Москвича М70?

– Для организации производства модели Москвич М70 по технологии мелкоузловой сборки CKD на заводе проводится масштабная модернизация сварочного, окрасочного и сборочного производств. Параллельно работаем с локальными поставщиками кузовных панелей, стекол и других компонентов. Локализация требует значительных инвестиций, поэтому движемся поэтапно: запускаем модель, формируем финансовый поток и направляем его на следующий этап развития производства.

– Как в целом строится запуск новой модели?

– Начинаем с крупноузловой сборки: автомобиль выходит в дилерскую сеть, выстраиваются продажи, сервис и послепродажное обслуживание. Затем переходим к следующему этапу локализации, одновременно дорабатывая продукт с учетом инженерного опыта и обратной связи клиентов.

– На ВЭФ вы подтвердили планы по гибридной версии М70. Когда ее ждать?

Москвич М70

– Если изначально мы рассматривали М70 только с ДВС, то теперь готовим и подзаряжаемую гибридную версию. Она должна стать первым гибридом марки, который встанет на конвейер. Ориентир – 2027 год, но мы рассматриваем возможность ускорения проекта. Полный привод для М70 также запланирован на 2027 год.

– А что дальше с моделью М90?

– Мы планируем локализацию следующего поколения М90, у которого также будет гибридная версия. Локализованный крупным узлом гибридный М90 планируем запустить в 2027 году.

– На ВЭФ вы говорили о производственных планах. На какой результат рассчитываете в 2026 году?

– В 2026 году планируем произвести более 20 тысяч автомобилей всех моделей. Порядка 5–6 тысяч из этого объема должны составить Москвич М70 и Москвич М90. В сентябре продажи марки в целом, по всему модельному ряду, могут составить порядка 1,2–1,5 тысячи автомобилей.

– Насколько роботизирован завод?

– Роботизация для нас – не перспектива, а действующий производственный инструмент. На заводе работают 375 роботов – около 200 промышленных и 175 логистических. Автоматизированные тележки самостоятельно перемещают грузы между производственными участками, а для М70 уже используется роботизированная сварка.

Автоматизация не означает отказ от людей. Роботы берут на себя прежде всего повторяющиеся операции, а потребность в инженерах, программистах и специалистах, которые проектируют, настраивают и обслуживают современные системы, растет. Происходит интеллектуализация труда.

– Еще одна новость ВЭФ – проект Steer-by-wire. Что он может дать Москвичу?

– Мы подписали меморандум с «Атомом» и компанией Hangzhou Shibao по совместной разработке и интеграции системы Steer-by-wire для будущих автомобилей марки. Это рулевое управление без механической связи между рулем и управляемыми колесами. Система позволяет программно настраивать характеристики рулевого управления и глубже интегрировать его с электронными ассистентами.

Для нас это еще один шаг к развитию собственной инженерной экспертизы. В перспективе такая архитектура создает основу для дальнейшего развития ассистентов водителя (ADAS) и функций автоматизированного управления. Для М70 также рассматриваем интеграцию голосового помощника и развитие новых цифровых сервисов.

– Какие ожидания по продажам автомобилей линейки М?

Москвич М90

– Изначально рассчитывали продать до 10 тысяч кроссоверов М70 и М90 в этом году. Ситуация с топливом заметно снизила трафик в дилерских центрах, но одновременно мы видим рост интереса к электромобилям и гибридам. Поэтому сохраняем оптимизм.

– Какой объем производства нужен заводу для устойчивой экономики?

– Порядка 40 тысяч автомобилей в год. Именно поэтому мы диверсифицируем производство и развиваем партнерские проекты. Это позволяет эффективнее загружать мощности и распределять инвестиционные и операционные расходы. При этом у Москвича, Umo и Атома разные продукты, стратегии и целевые аудитории, поэтому прямой конкуренции здесь нет.

Не исключаю также, что в будущем мы сможем использовать в наших автомобилях мультимедийные и другие технологические решения Яндекса. Для нас важно использовать сильные российские компетенции там, где они могут улучшить продукт.

– Ваш прогноз по российскому рынку легковых автомобилей на 2026 год?

– Если ситуация с топливом стабилизируется в ближайшее время, рынок, по нашей оценке, может остаться примерно на уровне 2025 года. Если текущие факторы сохранятся дольше, снижение может составить до 10%.

– Каким вы видите Москвич через десять лет?

– Заводом с полностью загруженными производственными мощностями и объемом выпуска свыше 150 тысяч автомобилей в год. Уверена, что эта цель достижима.

– Желаю удачи вам и заводу!

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