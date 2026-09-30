Первый гибридный Jetour в российской линейке: что известно о кроссовере

Марка Jetour раскрыла технические характеристики гибридного кроссовера T1

Китайский бренд Jetour раскрыл технические характеристики кроссовера T1, который станет первой гибридной моделью в российской линейке. Как сообщает пресс-служба компании, автомобиль будет представлен в версии подключаемого гибрида (PHEV). Цена станет известна ближе к началу продаж. Гибридный T1 будет предложен покупателям в четырех оттенках кузова: черном, белом, золотом и серебряном. Для интерьера предусмотрено два исполнения: серо-черное и черно-оранжевое.

Габаритные размеры останутся такими же, как у бензиновой версии: длина равна 4705 мм, ширина – 1967 мм, высота – 1843 мм. Колесная база составляет 2800 мм. Дорожный просвет гибридной версии – 160 мм, углы въезда и съезда – по 28 градусов. Глубина преодолеваемого брода – 600 мм.

Кроссовер получил гибридную силовую установку с последовательно-параллельным соединением и передним приводом. Бензиновый четырехцилиндровый турбомотор объемом 1,5 литра и мощностью 143 л.с. работает в сочетании с бесступенчатой автоматической гибридной трансмиссией с электродвигателем. Передняя подвеска – независимая типа «МакФерсон», задняя – многорычажная со стабилизаторами поперечной устойчивости. Доступно четыре режима движения, а именно: «Стандарт», «Эко», «Спорт», «Снег».

Максимальная мощность электромотора составляет 204 л.с. (150 кВт), а максимальный крутящий момент — 310 Нм. Максимальная совокупная мощность силовой установки достигает 346,7 л.с. с крутящим моментом 525 Нм. Налоговая мощность составляет 238 л.с. До 100 км/ч автомобиль разгоняется за 8,6 секунды, а максимальная скорость равна 180 км/ч. В автомобиле используется литий-железо-фосфатная батарея емкостью 26,7 кВтч. На чистом электричестве кроссовер может проехать 145 км. Общий запас хода достигает 1400 км. С 20% до 80% гибрид можно зарядить постоянным током мощностью 40 кВт за 30 минут. При медленной зарядке переменным током мощностью 7 кВт время полной зарядки батареи с 30% до 100% составит 4 часа.

Кроме того, заряд можно восполнить рекуперативным торможением или в гибридном режиме. Также от автомобиля можно питать внешние устройства. Салон автомобиля вмещает пять человек. Ширина в салоне на уровне плеч составляет 1509 мм спереди и 1498 мм сзади. Объем багажного отделения варьируется от 574 до 1455 литров.

О том, как в России продвигаются гибриды и электромобили, «За рулем» уже рассказывал.

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