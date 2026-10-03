Загадочное исчезновение: почему Jeep Wrangler больше не купить в Германии

Jeep Wrangler пропал из официальных салонов EC, при этом модель не снята с проезводства

Немецкие автолюбители, решившие приобрести новый Jeep Wrangler, столкнулись с неприятным сюрпризом: оформить заказ на культовую модель в Германии больше нельзя.

Jeep Wrangler

Официальные поставки внедорожника в страну и Евросоюз остановлены, а планы на выпуск версии 2027 года для местного рынка даже не рассматриваются. Теперь в распоряжении покупателей остаются лишь те машины, которые уже стоят на складах у дилеров. Все прочие варианты, включая самостоятельный импорт, обернутся серьезными бюрократическими сложностями с регистрацией.

Почему же Wrangler покидает Германию? Официально Jeep ссылается на два фактора, которые, казалось бы, не связаны с внедорожником напрямую: требования безопасности и корпоративные лимиты ЕС по средним выбросам CO₂. Каждый автомобиль бренда в Европе учитывается в общем «углеродном балансе» производителя. Для Wrangler с его 2,0-литровым турбомотором заявлен уровень до 269 граммов CO₂ на километр – цифра, которая резко выделяется на фоне экологических норм ЕС и тянет вверх средний показатель всего модельного ряда.

В итоге Jeep был вынужден закладывать в стоимость каждой проданной в Европе машины потенциальные штрафы за превышение экостандартов. Для концерна Stellantis, чей европейский бизнес жестко привязан к соблюдению средних выбросов, такое давление оказалось критическим. Риски многомиллионных санкций в 2025 году и дальнейшее ужесточение правил сделали продажи внедорожника в ЕС экономически невыгодными. При этом глобально модель не снята с производства: в США и других регионах Wrangler по-прежнему доступен.

Понравилась публикация? Тогда добавьте «За рулем» в список интересных источников:



1. Откройте https://google.com...

2. Поставьте галочку напротив нашего издания Готово – остаемся на связи!