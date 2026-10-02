Определены сроки появления на рынке Lada Azimut с гибридным двигателем

Антон Алиханов: гибридный Lada Azimut пойдет в серию в 2028 году

Кроссовер Lada Azimut с гибридным двигателем пойдет в серию в 2028 году, заявил министр промышленности и торговли России Антон Алиханов, представляя машину на выставке «Иннопром».

Выставку осматривали главы правительств стран СНГ и ЕАЭС, в том числе председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Напомним, 25 сентября кроссовер Lada Azimut запустили в серийное производство.

Гостям «Иннопрома» рассказали, что это полностью российская разработка – от дизайна до электронной архитектуры и мультимедиа. Дизайн создавали молодые специалисты из студий в Тольятти и Москве. Автомобиль базируется на модернизированной платформе Lada Vesta и оснащается моторами 1,6 и 1,8 л, а также двумя типами коробок передач: механической и автоматической бесступенчатой. В следующем году появится еще один вариант – с турбомотором 1,5, а также в разработке - гибридная версия.

«Я как раз провел совет директоров, и мы надеемся, что в следующем году – у коллег есть ресурсы и программа – мы сможем гибридную версию в 2028 году уже представить», – поделился Антон Алиханов.

Министр добавил, что автомобиль прекрасно подойдет для семьи с тремя детьми, а в салоне очень комфортно.

Ранее глава АВТОВАЗа Максим Соколов говорил, что гибридная машина будет полноприводной, а суммарная мощность силовой установки – около 390 л.с. Запас хода – до 1100 км. Разгон до 100 км/ч – за 5,7 с.

Такой Azimut будет оснащен бензиновым мотором, который будет работать как генератор на выработку электроэнергии, а два электромотора будут приводить передние и задние колеса.

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