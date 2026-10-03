Море простора: роскошный 8,45-метровый автодом создан только для двоих

Frankia Noctra Liner 8.3 L объединил простор и комфорт для путешествий вдвоем

Немецкая компания Frankia представила вторую и самую крупную модель в новой люксовой серии Noctra.

Трехосный автодом Noctra Liner 8.3 L длиной 8,45 метра (класс «лайнер») создан для тех, кому необходимо максимум пространства и комфорта в поездках. В стандартной комплектации он рассчитан на двоих, но опциональная опускающаяся кровать в передней части дает возможность разместить до четырех человек.

Автодом Frankia Noctra Liner 8.3 L

Дополнительная длина кузова позволила создать просторную зону отдыха открытой планировки с диванами друг напротив друга – идеальное место для общения и расслабления.

Кабина водителя плавно переходит в жилую зону, а большие панорамные окна наполняют салон естественным светом. Между кухней и гостиной расположен 32-дюймовый телевизор с электроприводом: он выдвигается из мебели по нажатию кнопки и убирается, когда не нужен.

Кухня – самая просторная в серии Noctra. Здесь больше рабочей поверхности, столешница из искусственного камня уже в базовой комплектации, два выдвижных шкафа-колонны и компрессорный холодильник. Для хранения вещей предусмотрен шкаф во всю высоту салона – редкое решение для автодомов.

Автодом Frankia Noctra Liner 8.3 L

Ванная комната отделана минеральными материалами и включает душевую кабину с поддоном вровень с полом. Помещение можно отделить от жилой зоны для приватности.

В основе автодома модель Mercedes-Benz Sprinter с шасси Alko. Четырехцилиндровый двигатель мощностью 150 л.с. работает в паре с 9-ступенчатым автоматом. При длине 8,45 метра, ширине 2,39 метра и высоте 3,00 метра Noctra Liner 8.3 L относится к полноразмерным люксовым лайнерам. Полная масса – 5,5 тонны.

В стандартное оснащение входят топливный бак на 92 литра, бак чистой воды на 180 литров, бак для точных вод на 150 литров, камера заднего вида, люки Mini-Heki и Heki 3, а также электроприводная шторка лобового стекла. На выбор предлагаются четыре варианта дизайна интерьера и два оттенка отделки древесиной.

Цена Frankia Noctra Liner 8.3 L начинается от 164 000 евро. Но это не просто удлиненная версия модели 7.6 L: дополнительное пространство использовано для создания особо комфортабельного автодома, предназначенного для пар, которые ценят простор, качественные материалы и атмосферу роскоши в каждой поездке.

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