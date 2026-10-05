Новый BYD Seagull удивил: задний привод, багажник под капотом и экран вместо приборки

Китайский бестселлер Dolphin Surf переходит на новую платформу и прибавляет в габаритах

Стали известны первые официальные подробности о втором поколении компактного городского хэтчбека BYD Seagull, который в Европе продается под именем Dolphin Surf.

Информация появилась в базе китайского Министерства промышленности и информатизации, где обязаны регистрироваться все новые автомобили для местного рынка.

Городской хэтчбэк BYD Seagull нового поколения

Главное техническое новшество – смена компоновки. Если текущая версия имеет передний привод, то у новинки ведущая - задняя ось. Электромотор мощностью 129 л.с. заметно бодрее нынешних европейских версий.

Покупателям предложат батареи на 30 и 39,2 кВт·ч, что обеспечит запас хода от 260 до 345 километров по циклу WLTP. Ожидается и поддержка фирменной сверхбыстрой зарядки, способной пополнить энергию менее чем за десять минут. Максимальная скорость ограничена на отметке 150 км/ч.

Автомобиль ощутимо вырос: длина увеличилась почти на 43 см и достигла 4,2 метра, а колесная база прибавила 15 см. Внешность сохранила узнаваемые черты, но стала динамичнее за счет новой светотехники, измененной линии остекления и переработанного переднего бампера. Сзади появился спойлер и более массивный диффузор.

Городской хэтчбэк BYD Seagull нового поколения

Внутри автомобиль также преобразился. В салоне – двухспицевое рулевое колесо со срезанным верхом и низом, приподнятая центральная консоль и увеличенный сенсорный дисплей.

Примечательно, что традиционной приборной панели в хэтчбеке нет – ее функции выполняет левая часть центрального экрана в режиме разделения. Благодаря заднему расположению двигателя под капотом появился дополнительный багажник объемом 94 литра, а общий объем грузового отсека достигает 1380 литров.

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