Knaus Van TI Plus: как +3 см меняют ощущение простора в автодоме

Компания Knaus обновила модель Van TI Plus к сезону 2027 года

Важное изменение – новая конструкция задней части кузова FoldXpand, которая добавляет три сантиметра внутреннего пространства.

На первый взгляд немного, но именно эти сантиметры заметно меняют ощущение простора в салоне. Кроме того, модель получила новый интерьер в духе Knaus Sky TI и ванную комнату с поворотным модулем.

Van TI Plus сочетает компактные габариты фургона с простором полуинтегрированного автодома. Ширина кузова составляет 2,20 метра, а технология FoldXpand делает внутреннее пространство визуально и физически больше.

Главное новшество в интерьере – санузел с поворотным модулем. В обычном режиме ванная остается компактной, а для принятия душа раковину поворачивают над унитазом. Так Knaus сохраняет узкий кузов, но эффективно использует каждый сантиметр.

Модель предлагается в двух видах планировки: 650 MEG длиной 6,99 метра и 700 DEG длиной 7,47 метра. Обе версии имеют раздельные кровати и поворотный санузел, а 700 DEG дополнительно оснащена гостиной с диванами Face-to-Face.

Базовая платформа автодома – VW Crafter с шасси 3,5 тонны, 2,0-литровым TDI на 140 л.с., шестиступенчатой механикой и передним приводом. Опционально доступен полный привод 4Motion за 5470 евро. Стандартное оснащение включает дизельный отопитель, литиевый аккумулятор, компрессорный холодильник на 157 литров, камеру заднего вида, электрическую подножку и светодиодное освещение.

Базовая цена новинки – 89 900 евро. Пакет Van TI Plus обойдется в 1450 евро, а Premium – в 8690 евро. С автоматической коробкой, маркизой, легкосплавными дисками и системой затенения цена достигает 100 040 евро. Полный привод, зимний пакет и солнечные панели в эту сумму не входят.

Но Van TI Plus – это не выбор новичка, а осознанная покупка для опытных путешественников.

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