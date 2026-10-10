Модель Octavia получила «умные» полногибридные версии

Skoda Octavia оснастили гибридной установкой: мощность — до 170 л.с. и 2 км на электротяге

Skoda добавила в линейку Octavia первые модификации с полноценной гибридной силовой установкой.

Skoda Octavia

Новинка доступна как в кузове лифтбек, так и в исполнении Combi (универсал). Суммарная отдача силовых установок двух версий составляет 136 и 170 л.с. соответственно, при этом максимальная скорость в обоих случаях ограничена на отметке 180 км/ч.

Гибридная система объединяет бензиновый мотор 1.5 TSI evo2, два электродвигателя, одноступенчатую автоматическую коробку и автоматическое сцепление.

Один из электромоторов отвечает за запуск ДВС и выработку энергии, второй – приводит в движение передние колеса и возвращает энергию при торможении. Автомобиль может кратковременно двигаться только на электротяге – запас хода достигает двух километров. Система сама выбирает между электрорежимом, последовательным и параллельным гибридом в зависимости от скорости и нагрузки. На малых скоростях (до 60 км/ч) чаще используется последовательная схема, на трассе – параллельная, когда ДВС напрямую связан с колесами.

Skoda Octavia

Электромоторы у обеих модификаций одинаковые. Тяговая батарея на 1,6 кВт·ч размещена под задним сиденьем, ее заряд поддерживается в диапазоне 40-90%.

Топливный бак рассчитан на 40 литров. Объем багажника лифтбека – 460 литров с возможностью увеличения до 1400, у универсала – 485 и до 1540 литров соответственно.

Skoda Octavia

Гибридные Octavia предложат в комплектациях Selection и Sportline. В стандартное оснащение войдут 13-дюймовый экран мультимедиа, 10-дюймовая цифровая приборная панель, а определить версию можно будет по шильдику Hybrid на корме.

Заказы на такие автомобили начнут принимать уже в октябре, но цены Skoda пока не раскрывает. Первые клиентские поставки запланированы на декабрь 2026 года.

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