Этот новый отечественный бренд второй месяц обходит премиум-конкурентов в РФ

Российский автобренд Esteo раскрыл итоги продаж в сентябре

Новый отечественный автомобильный бренд Esteo, продажи которого стартовали в августе, снова оказался на первом месте сразу в двух сегментах российского авторынка. Речь идет о премиальном направлении и о NEV-сегменте. Такую картину второй месяц кряду фиксирует пресс-служба самой марки.

Так, за сентябрь на учет было поставлено 1994 автомобиля всей модельной линейки Esteo, включая гибридные кроссоверы и внедорожники V27, Exlantix ET и Exlantix ET8. Рост к августу составил 30%.

По данным «Автостата», модели Esteo V27 и Exlantix ET вошли в тройку в сегменте SUV-E NEV: на учет поставлено 549 и 507 автомобилей соответственно. В свою очередь, модель Exlantix ET8 заняла первое место в сегменте SUV F-NEV — 347 поставленных на учет автомобилей.

Esteo – один из четырех совместных проектов российского холдинга «АГР» и китайской компании Defetoo помимо Tenet, Tenet Plus и Jeland. Линейка Esteo основана на моделях концерна Chery, известных под марками Exeed и iCar.

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