АВТОВАЗ рассказал, как проверял кузов и окраску серийного Azimut

АВТОВАЗ: кузов и краску Lada Azimut испытывали кислотным дождем и реагентами

Прежде чем серийный Lada Azimut отправился на конвейер, его кузов и лакокрасочное покрытие прошли через длинную серию проверок. На АВТОВАЗе выясняли, как кроссовер переживает контакт с дорожной химией, палящее солнце и условия, имитирующие кислотные осадки.

Мороз и привычные перепады температур инженеров интересовали далеко не в первую очередь. Смотрели другое: выдержит ли машина агрессивные составы, которыми у нас зимой обрабатывают дороги, и не потеряет ли вид, если подолгу стоять под открытым небом. Для российского владельца подобные вещи, по сути, куда понятнее и важнее многих технических характеристик.

Часть проверок проходила в климатических камерах. Такое оборудование дает возможность задавать нужные условия и повторять воздействие на материалы и окрашенные детали многократно. Кроме камер использовали стенды и испытательные дороги.

Кислотный дождь и новая краска

Программа испытаний, как заявляют в компании, заняла тысячи часов. Подтвердить требовалось две вещи: способность кузова сопротивляться реагентам и умение краски сохранять цвет под жарким солнцем. Имитация кислотных осадков стала отдельным этапом.

«Azimut проверяли даже на стойкость к кислотным дождям, и новая отечественная краска отлично выдержала испытания», – заявили на АВТОВАЗе.

Свойства автомобиля при этом оценивали разные. За стойкость к реагентам отвечает, прежде всего, кузов, тогда как солнечный свет должен был показать, сопротивляется ли краска выцветанию, а кислотный дождь добавил еще один вид химического воздействия на окрашенные поверхности.

Краска, светодиоды и старт в Тольятти

В проекте Lada Azimut применяется новая отечественная краска – на этом АВТОВАЗ настаивает. Оценкой внешнего вида сразу после нанесения там не ограничились: окрашенные детали включили в программу климатических и дорожных испытаний, причем еще до старта серийного выпуска кроссовера.

Адаптация к разным климатическим и дорожным условиям страны шла комплексно, убедились «Автоновости дня». Проверяли шасси, электронику и другие системы, однако стойкость к реагентам и выцветанию оценивали отдельно.

Серийное производство кроссовера началось на заводе в Тольятти 25 сентября. На первом этапе машину выпускают с двумя атмосферными двигателями: 120-сильным объемом 1,6 литра и 132-сильным объемом 1,8 литра; в паре с ними – 6-ступенчатая механика и вариатор. В 2027 году гамму планируют дополнить 150-сильным турбомотором и классическим автоматом.

О переводе Lada Granta на пропан «За рулем» уже рассказывал.

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