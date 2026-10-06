Гранта — теперь официально на пропане

Lada Granta получила серийную битопливную версию, работающую на бензине и пропане

Тольяттинская компания «АТС Авто» объявила о выпуске серийной битопливной версии Гранты, работающей на бензине и пропане.

А точнее – на стандартной пропано-бутановой смеси, о чем говорит шильдик «LPG» на крышке багажника представленного образца.

Одновременно с началом производства формально дан и старт продаж, однако цены обещают объявить позже – вместе с информацией об условиях обслуживания и гарантии. Объемы выпуска модификации пока тоже не называются. А вот некоторые конструктивные подробности уже известны.

Автомобили в пропановой версии будут комплектоваться 90-сильным мотором 1.6 в паре с МКП. Штатный бензобак тут сохранен, а газовый баллон на 42 литра разместили в нише запасного колеса, выведя штуцер под лючок заправочной горловины. Это позволило не делать дополнительных отверстий в бампере, защитить штуцер от внешних воздействий и сделать заправку газом более-менее привычным процессом – с использованием специального переходника.

Модификация уже прошла весь комплекс испытаний. В компании сообщают, что суммарный пробег на двух видах топлива составляет около 1000 км.

Ранее «За рулем» рассказал, что пока самой доступной битопливной Ладой является Largus CNG.