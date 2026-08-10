Назван самый доступный битопливный автомобиль Lada

АВТОВАЗ назвал самый доступный битопливный автомобиль в линейке Lada

Самым доступным битопливным автомобилем Lada является Largus 2026 года выпуска в кузове фургон, сообщили в пресс-службе АВТОВАЗа.

Стоимость модели с учетом специальных предложений, действующих в августе, составляет от 1,26 млн рублей, в кузове универсал – от 1,3 млн рублей.

Указанные цены доступны при оформлении кредита или лизинга с использованием программы трейд-ин. При покупке Largus в лизинг экономия составляет 250 тыс. рублей для универсала и 370 тыс. рублей для фургона. При покупке в кредит по программе Lada Финанс экономия достигает 170 тыс. рублей.

Lada Vesta CNG на аналогичных условиях доступна от 1,5 млн рублей.Как отметили в компании, автомобили работают на бензине и сжатом природном газе метане. Запас хода превышает 1000 км.

«Газобаллонное оборудование, установленное на битопливных моделях Lada, оснащено специальными клапанами, которые автоматически перекрывают утечку метана в случае ДТП», – добавили в компании.

О том, какие меры реально снижают расход топлива, «За рулем» уже рассказывал.

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