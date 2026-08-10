До 15% экономии на пустом месте: что реально снижает аппетит вашего авто

Эксперт Родионов перечислил способы снизить расход топлива в российских условиях

Шанс заметно снизить расход топлива есть у каждого водителя – и для этого не нужны сомнительные эксперименты. Достаточно пересмотреть кое-какие привычки, заглянуть в багажник да иногда поглядывать на колеса.

Никита Родионов, технический директор международной сети автосервисов Fit Service, поделился списком подходов, которые работают в российских условиях без вреда для машины.

На деле львиную долю сэкономленного горючего обеспечивает манера езды. Плавные разгоны, мягкое торможение и спокойное, предсказуемое маневрирование убирают 10-15% расхода, если сравнивать с агрессивным стилем «газ в пол».

В городе, по словам эксперта, комфортный коридор – 40-60 км/ч. Начал гнать быстрее – и тут же упираешься в светофоры и пробки. Тише едешь – мотор чаще молотит на пониженных, с высокими оборотами, пожирая лишнее. За городом же картина иная: для большинства машин оптимален диапазон 80-100 км/ч. Двигатель попадает в зону максимальной отдачи, а сопротивление воздуха еще не переходит в фазу экспоненциального роста.

Отдельная тема – работа с коробкой передач. Механика или автомат – подходы слегка разнятся.

«Для механики простой прием – как можно раньше переходить на повышенные передачи, не раскручивая мотор до «красной зоны». Для автомата или вариатора – избегать частых резких ускорений с сильным нажатием на педаль газа и позволять коробке работать в штатном эко-алгоритме. Один из полезных советов автоинструкторов: нажимайте педаль газа чуть активнее только при старте, а дальше поддерживайте движение легкими корректировками – это дает заметную экономию в реальных городских условиях», – объяснил Родионов.

Причем про шины и лишний хлам в салоне часто забывают, а зря. Спущенные наполовину скаты – не пустяк, а прямая прибавка к расходу: падение давления всего на 0,5 бар относительно нормы легко добавляет около 5% расхода, а то и больше. Достаточно раз в две недели проверять давление на холодных колесах и сверяться с заводскими рекомендациями. Вообще, каждая сотня-полторы килограммов ненужного груза в салоне или багажнике добавляет примерно 0,2-0,3 литра на сотню километров. Убрать все, что не требуется каждый день, снять пустой багажник с крыши и лишний обвес – решения простые, зато влияние на аэродинамику и вес они оказывают напрямую.

Здоровый автомобиль экономит сам

Исправный мотор, незабитые фильтры, свежие свечи и чистая топливная система – база, без которой болтать об экономии почти бессмысленно. Изношенные агрегаты потребляют заметно больше. Регулярная замена масла, воздушных и топливных фильтров, плюс контроль тормозов и углов установки колес – тот фундамент, на котором держится спокойная работа двигателя и минимум паразитных потерь. Эксперт уточняет: если автомобиль обслужен по регламенту и технически исправен, то в помощь идут круиз-контроль на ровной трассе, экорежим коробки в городе и штатная система «старт-стоп». Ресурсу они не вредят.

Между тем есть «рецепты», которые лишь притворяются полезными, а на самом деле бьют по безопасности и кошельку. Езда на нейтрали или с заглушенным на ходу двигателем, перекачанные для снижения сопротивления шины, разнообразная горючая «химия» в бак – из этой серии.

«Есть и методы, которые выглядят полезно, но на практике вредят и безопасности, и ресурсу. К ним относятся езда на нейтрали или с выключенным двигателем на ходу, чрезмерно перекачанные шины ради снижения сопротивления, сомнительные присадки в бак. На современных машинах с турбонаддувом, сложной тормозной системой и электроникой такие эксперименты могут закончиться преждевременным ремонтом, который легко перекроет всю экономию по бензину», – подчеркнул Родионов.

Почему своевременная замена свечей так важна для экономии топлива, «За рулем» объяснил.

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