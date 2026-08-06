Почему свечи нужно менять чаще, чем советует завод

Эксперты Хромов и Лазарев объяснили, как часто нужно менять свечи зажигания и чем грозит их износ катализатору

О том, что свечи зажигания нуждаются в гораздо более частом контроле, чем написано в сервисной книжке, напомнила Pravda.Ru. Стабильность пуска и уровень потребления топлива напрямую завязаны на этих небольших, но крайне важных деталях, поэтому не обращать внимание на их износ – значит заведомо подставить под удар дорогостоящие узлы.

Завод-изготовитель нередко заявляет внушительный интервал в 100 тысяч километров. Но подобные цифры достижимы только в лабораторных замерах на эталонном горючем. На деле же постоянные вибрации, перепады температур и примеси в массовом топливе куда быстрее разрушают электроды. Именно по этой причине проверка каждые 15 тысяч превращается в разумный минимум, ограждающий мотор от внезапных сюрпризов.

«Даже самые дорогие иридиевые варианты могут выйти из строя раньше срока, если заправляться на сомнительных станциях. Налет от присадок проводит ток, из-за чего искра уходит "налево", и цилиндр перестает работать в полную силу», – объяснил автослесарь Денис Хромов.

Для агрегатов, уже намотавших солидную дистанцию, требования становятся еще жестче. Естественное старение узлов и микроскопический заброс масла в камеру сжимают безопасный промежуток до 20 тысяч километров. Если проигнорировать этот рубеж, лишнюю нагрузку получают катушки зажигания, а их стоимость в разы превышает цену комплекта свечей.

Как определить износ свечей

Первый тревожный звоночек – пропуски зажигания, которые водитель ощущает как легкие рывки при разгоне. На холостых оборотах мотор начинает трусить, а тахометр – едва заметно плавать. Затягивание с визитом в сервис грозит тем, что несгоревшая порция бензина окажется в катализаторе, и тогда оплавление дорогого элемента приведет к устойчивой потере мощности.

«Визуальный осмотр скажет больше, чем любой сканер. Черный нагар или оплавленный боковой электрод – это прямой повод для замены. Если зазор между электродами увеличился, искра становится слабой, и мотор начинает буквально задыхаться при нагрузке», – отметил инженер-автомеханик, эксперт по техническим дефектам и безопасности автомобилей Михаил Лазарев.

Экперты отмечают, что рынок перенасыщен подделками, маскирующимися под громкие бренды. Оригинал всегда отличается четкой маркировкой и ровными электродами без заусенцев. Да, такое решение обходится дороже, зато оно гарантирует уверенный старт даже в сильный мороз, а главное – спокойствие в каждой поездке.

Частые вопросы о свечах зажигания

Можно ли менять свечи самостоятельно? Да, при наличии специального ключа и минимальных навыков. Главное – не перетянуть резьбу и не допустить попадания грязи внутрь цилиндров.

Как понять, что свечи пора менять, не выкручивая их? Косвенные признаки достаточно красноречивы: выросший расход горючего, тяжелый пуск «на холодную» и заметная вибрация кузова на светофорах.

Помогают ли свечи с несколькими боковыми электродами? Они действительно служат дольше за счет более равномерного износа, однако на саму мощность искры количество электродов практически не влияет.

Что будет, если пропустить срок замены? Возрастет нагрузка на катушки зажигания, а это может привести к их выходу из строя и внезапной остановке двигателя прямо в дороге.

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