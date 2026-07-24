Lada Granta с вариатором — АВТОВАЗ подтвердил сроки выхода

АВТОВАЗ использует корпоративный отпуск для подготовки старта Гранты с вариатором

В ходе корпоративного отпуска с 27 июля по 16 августа на АВТОВАЗе будут идти работы по запуску сборки Гранты с вариатором.

«Отдельный объем работ ориентирован на дальнейшее развитие модельного ряда Lada, в том числе подготовку к выпуску Lada Granta, оснащенной автоматической трансмиссией, в 2027 году», – сообщила пресс-служба завода.

Таким образом, подтвердились ранее обозначенные производителем сроки: 2027 год фигурировал в интервью Максима Соколова изданию «За рулем» в минувшем июне.

Напомним, Lada Granta получит тот же китайский вариатор WLY, который первым из вазовских моделей получила Веста, но с некоторыми изменениями. В 2024 году на АВТОВАЗе отрицали такую возможность, ссылаясь на тесноту моторного отсека Гранты – и, следовательно, слишком большой и дорогой объем доработок. Однако позже, уже после того, как такой же вариатор встал и на новую модель Iskra, планы, очевидно, изменились.

По данным «За рулем», первые Гранты с вариатором начнут сходить с конвейера в Тольятти уже в первой половине 2027 года.