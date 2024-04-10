На Гранту будут ставить вариатор от Весты? Проверили слух

АВТОВАЗ опроверг установку вариатора на автомобили Lada Granta

На днях в некоторых СМИ начала появляться информация о перспективе появления модификации Lada Granta с китайским вариатором WLY CVT18, которым АВТОВАЗ начал оснащать Весту. Позднее один из источников опроверг эту информацию, приведя комментарий директора по продуктовым программам АВТОВАЗа Олега Груненкова.

«Если вы внимательно посмотрите подкапотное пространство [Лады Весты], то коробка (китайский вариатор WLY CVT18. — Прим. ред.) достаточно большая, и даже здесь нам пришлось менять положение мотора, чтобы ее установить. В Гранте места меньше и эта автоматическая трансмиссия, к сожалению, механически не устанавливается в подкапотное пространство Гранты», — сообщил Груненков.

Представитель пресс-центра АВТОВАЗа в беседе с корреспондентом «За рулем» также опроверг планы по установке вариатора на Гранту:

«Вариатор, который ставится на Весту, не подходит Гранте по размерам, и переделывать под него конструкцию очень дорого. На этот год план АВТОВАЗа по автомобилям Гранта с классической автоматической трансмиссией составляет 5 тысяч машин – это примерно то количество, которое завод продавал в прежние годы», – сообщили в пресс-центре АВТОВАЗа.

Таким образом, в данный момент у автогиганта нет потребности в альтернативной «двухпедальной» трансмиссии для Гранты. Что же касается более далекой перспективы, в пресс-центре дали понять, что завод рассматривает несколько вариантов и несколько сценариев того, на какие именно модели будут устанавливаться автоматические коробки.

Напомним, в конце марта у дилеров Lada начали появляться автомобили Vesta, оснащенные китайским вариатором WLY, а в начале апреля АВТОВАЗ объявил рестарт продаж Lada Granta с автоматической коробкой Jatco, уже хорошо известной многим владельцам Гранты.

Источник: Лада Онлайн