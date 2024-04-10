На Гранту будут ставить вариатор от Весты? Проверили слух
На днях в некоторых СМИ начала появляться информация о перспективе появления модификации Lada Granta с китайским вариатором WLY CVT18, которым АВТОВАЗ начал оснащать Весту. Позднее один из источников опроверг эту информацию, приведя комментарий директора по продуктовым программам АВТОВАЗа Олега Груненкова.
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«Если вы внимательно посмотрите подкапотное пространство [Лады Весты], то коробка (китайский вариатор WLY CVT18. — Прим. ред.) достаточно большая, и даже здесь нам пришлось менять положение мотора, чтобы ее установить. В Гранте места меньше и эта автоматическая трансмиссия, к сожалению, механически не устанавливается в подкапотное пространство Гранты», — сообщил Груненков.
Представитель пресс-центра АВТОВАЗа в беседе с корреспондентом «За рулем» также опроверг планы по установке вариатора на Гранту:
«Вариатор, который ставится на Весту, не подходит Гранте по размерам, и переделывать под него конструкцию очень дорого. На этот год план АВТОВАЗа по автомобилям Гранта с классической автоматической трансмиссией составляет 5 тысяч машин – это примерно то количество, которое завод продавал в прежние годы», – сообщили в пресс-центре АВТОВАЗа.
Таким образом, в данный момент у автогиганта нет потребности в альтернативной «двухпедальной» трансмиссии для Гранты. Что же касается более далекой перспективы, в пресс-центре дали понять, что завод рассматривает несколько вариантов и несколько сценариев того, на какие именно модели будут устанавливаться автоматические коробки.
Напомним, в конце марта у дилеров Lada начали появляться автомобили Vesta, оснащенные китайским вариатором WLY, а в начале апреля АВТОВАЗ объявил рестарт продаж Lada Granta с автоматической коробкой Jatco, уже хорошо известной многим владельцам Гранты.
Источник: Лада Онлайн
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