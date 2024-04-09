Lada Granta с автоматической коробкой: старт продаж и цены

АВТОВАЗ объявил о начале продаж Lada Granta с АКП: цены – от 1 176 900 рублей

Автоматическая трансмиссия устанавливается на автомобили Lada Granta в кузовах седан и лифтбек. Такие автомобили уже появились у официальных дилеров АВТОВАЗа.

Цены на Гранту с АТ:

седан – от 1 176 900 руб.

лифтбек – от 1 247 900 руб.

Седаны Granta с автоматической коробкой представлены в комплектации Comfort Plus, которая включает две фронтальные подушки безопасности, ABS, кондиционер, обогрев передних сидений, электрорегулировку и обогрев наружных зеркал, аудиосистему и 15-дюймовые легкосплавные диски.

Лифтбеки производятся в версии #CLUB, в которую дополнительно установлены обогрев ветрового стекла и парктроник. Внешне автомобиль можно отличить по черным корпусам зеркал и двухцветным легкосплавным дискам; на сиденьях вышит логотип комплектации.

Четырехступенчатая автоматическая трансмиссия агрегатируется 16-клапанным мотором мощностью 98 л.с.

Этот силовой агрегат ранее уже применялся на семействе Lada Granta. Максимальная скорость автомобиля с таким мотором составляет 176 км/ч, разгон до «сотни» – 13,3 с, расход топлива в смешанном цикле – 7,4 л на 100 км.

Как мы уже писали, будет выпущена ограниченная партия в 5 тыс. таких машин, 500 из них зарезервировано социальными службами для обеспечения транспортом людей с ограниченными возможностями.

Напомним, автомобиль оснащается классическим гидромеханическим 4-ступенчатым автоматом Jatco JF414E. Эти коробки остались на складе, и было решено поставить их на автомобили. Но новых поставок таких коробок не предусмотрено.

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Источник: АВТОВАЗ