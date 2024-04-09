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Lada Granta с автоматической коробкой: старт продаж и цены

АВТОВАЗ объявил о начале продаж Lada Granta с АКП: цены – от 1 176 900 рублей

Автоматическая трансмиссия устанавливается на автомобили Lada Granta в кузовах седан и лифтбек. Такие автомобили уже появились у официальных дилеров АВТОВАЗа.

Цены на Гранту с АТ:

  • седан – от 1 176 900 руб.
  • лифтбек – от 1 247 900 руб.
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Седаны Granta с автоматической коробкой представлены в комплектации Comfort Plus, которая включает две фронтальные подушки безопасности, ABS, кондиционер, обогрев передних сидений, электрорегулировку и обогрев наружных зеркал, аудиосистему и 15-дюймовые легкосплавные диски.

Лифтбеки производятся в версии #CLUB, в которую дополнительно установлены обогрев ветрового стекла и парктроник. Внешне автомобиль можно отличить по черным корпусам зеркал и двухцветным легкосплавным дискам; на сиденьях вышит логотип комплектации.

Четырехступенчатая автоматическая трансмиссия агрегатируется 16-клапанным мотором мощностью 98 л.с.

Этот силовой агрегат ранее уже применялся на семействе Lada Granta. Максимальная скорость автомобиля с таким мотором составляет 176 км/ч, разгон до «сотни» – 13,3 с, расход топлива в смешанном цикле – 7,4 л на 100 км.

АВТОВАЗ начал производство Lada Granta с «автоматом»

Как мы уже писали, будет выпущена ограниченная партия в 5 тыс. таких машин, 500 из них зарезервировано социальными службами для обеспечения транспортом людей с ограниченными возможностями.

Напомним, автомобиль оснащается классическим гидромеханическим 4-ступенчатым автоматом Jatco JF414E. Эти коробки остались на складе, и было решено поставить их на автомобили. Но новых поставок таких коробок не предусмотрено.

Источник: АВТОВАЗ

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За РулемАлексеева Елена
Фото:АВТОВАЗ
Количество просмотров 1551
09.04.2024
Фото:АВТОВАЗ
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Отзывы о LADA Granta (20)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
LADA Granta  2014
/ срок владения: более 5 лет

Достоинства:

Лично для меня комфортнее соляриса, ауди А4, лансера 10, киа рио, весты. Это то с чем сравнивал.

Недостатки:

Неправильно спроектирована установка ручника, а сейчас добавилась еще и цена

Комментарий:

Своих доработок немного: круиз-контроль, правильные светодиоды (лучше один раз заплатить до 500 руб и забыть(Китай, но правильный)) во все фонари, кроме головного света и ПТФ. Задний ход - светодиодная Н4. Головной свет и ПТФ - только Hella. Передние тормозные колодки ATE...

-39