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Лада Гранта с автоматом: прикинули, насколько дороже она будет

Кадаков: в ограниченной партии Lada Granta с АКП будет дороже на 100 тыс. рублей

«За рулем» уже писал, что АВТОВАЗ начал выпуск автомобилей семейства Lada Granta с классической автоматической трансмиссией. Из ограниченной партии в 5 тыс. таких машин около 500 машин зарезервируют для обеспечения людей с ограниченными возможностями (в рамках соцконтракта), остальные поступят в открытую продажу.

Гидромеханическая 4-ступка Jatco JF414E нам хорошо известна, никаких конструктивных изменений в нее внесено не было. Просто на АВТОВАЗе проанализировали склад и расход коробок для ремонта и гарантии. Оставили необходимый запас — остальное пустили в производство. Ну а что потом, когда этот запас иссякнет?

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Мнение эксперта

Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем»:

— Очень хорошо, что решили сделать партию таких машин, поскольку Гранта с коробкой Jatco в комплектации со 126-м мотором была довольно популярной, и эти автоматы отличаются приличной надежностью. Я оцениваю ресурс в 300 тыс. км, и все отзывы по этом автомату в большинстве положительные. Еще и это позволило вывести на рынок дополнительную партию. Так как оказалось, что замены по гарантии единичны, и нет смысла держать большой запас на складе, поскольку это тоже затратно. Поэтому решили пустить эти коробки в производство.

АВТОВАЗ начал производство Lada Granta с «автоматом»

Скорее всего, через неделю-полторы мы узнаем точную дату продаж и цены. Пока можно только гадать, я думаю, что АВТОВАЗ в ситуации ограниченности этой партии вполне может приплюсовать за коробку-автомат 100 тыс. рублей при том же оснащении.

И понятно, что эта история конечная. Как только выработают все эти запасы, производство этой модификации остановится, поскольку поставок конкретно этих коробок, конечно же, не будет.

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За РулемАлексеева Елена
Фото:За Рулем«За рулем»
Количество просмотров 3
08.04.2024
Фото:За Рулем«За рулем»
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Отзывы о LADA Granta (20)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
LADA Granta  2014
/ срок владения: более 5 лет

Достоинства:

Лично для меня комфортнее соляриса, ауди А4, лансера 10, киа рио, весты. Это то с чем сравнивал.

Недостатки:

Неправильно спроектирована установка ручника, а сейчас добавилась еще и цена

Комментарий:

Своих доработок немного: круиз-контроль, правильные светодиоды (лучше один раз заплатить до 500 руб и забыть(Китай, но правильный)) во все фонари, кроме головного света и ПТФ. Задний ход - светодиодная Н4. Головной свет и ПТФ - только Hella. Передние тормозные колодки ATE...

-40