Лада Гранта с автоматом: прикинули, насколько дороже она будет

Кадаков: в ограниченной партии Lada Granta с АКП будет дороже на 100 тыс. рублей

«За рулем» уже писал, что АВТОВАЗ начал выпуск автомобилей семейства Lada Granta с классической автоматической трансмиссией. Из ограниченной партии в 5 тыс. таких машин около 500 машин зарезервируют для обеспечения людей с ограниченными возможностями (в рамках соцконтракта), остальные поступят в открытую продажу.

Гидромеханическая 4-ступка Jatco JF414E нам хорошо известна, никаких конструктивных изменений в нее внесено не было. Просто на АВТОВАЗе проанализировали склад и расход коробок для ремонта и гарантии. Оставили необходимый запас — остальное пустили в производство. Ну а что потом, когда этот запас иссякнет?

Мнение эксперта

Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем»:

— Очень хорошо, что решили сделать партию таких машин, поскольку Гранта с коробкой Jatco в комплектации со 126-м мотором была довольно популярной, и эти автоматы отличаются приличной надежностью. Я оцениваю ресурс в 300 тыс. км, и все отзывы по этом автомату в большинстве положительные. Еще и это позволило вывести на рынок дополнительную партию. Так как оказалось, что замены по гарантии единичны, и нет смысла держать большой запас на складе, поскольку это тоже затратно. Поэтому решили пустить эти коробки в производство.

Скорее всего, через неделю-полторы мы узнаем точную дату продаж и цены. Пока можно только гадать, я думаю, что АВТОВАЗ в ситуации ограниченности этой партии вполне может приплюсовать за коробку-автомат 100 тыс. рублей при том же оснащении.

И понятно, что эта история конечная. Как только выработают все эти запасы, производство этой модификации остановится, поскольку поставок конкретно этих коробок, конечно же, не будет.