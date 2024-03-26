Лада Веста с вариатором – известны цены у дилеров!
Модификация Весты с вариатором и двигателем 1.8 Evo, которая уже побывала у «За рулем» на тест-драйве, начала появляться у дилеров. Как рассказал главный редактор издания Максим Кадаков, он получил на почту уведомление о том, что Lada начала продажи таких машин. Автомобили начали доставлять по дилерской сети – правда, пока в ограниченном количестве.
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Максим Кадаков, главный редактор «За рулем»:
— Тут же открыл сайт по предложенной ссылке. Машины с вариатором действительно есть. Нашелся даже черный универсал SW Cross по цене больше 2 млн рублей – но пока я вникал в описание комплектации, его уже кто-то забронировал. Других универсалов с вариатором в онлайн-продаже нет. Впрочем, универсалов с механикой тоже нет.
Я нашел лишь пять белых седанов в исполнениях:
- Веста 1.8 Comfort – 1 588 900 рублей
- Веста 1.8 Life – 1 677 900 рублей
Цена 1 588 900 рублей – стартовая для Весты с вариатором. Машины можно забронировать и даже оплатить онлайн. Но ехать за ними придется в Тольятти, к одному из тамошних дилеров Лады.
Заметим, что указанная Кадаковым цена 1 588 900 рублей – это как раз официальная РРЦ седана Lada Vesta с агрегатом 1.8 EVO АТ (модернизированный мотор 1,8 литра и китайский вариатор WLY) в комплектации Comfort.
Источник: Максим Кадаков
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