Lada Granta получит вариатор — известны сроки

Максим Кадаков: Гранта с вариатором встанет на конвейер в 2027 году

В интервью главному редактору журнала «За рулем» глава АВТОВАЗа Максим Соколов заявил, что на Гранте появится автоматизированная трансмиссия.

А точнее – вернется: в прежние годы семейства Granta/Kalina могли похвастать полноценным японским автоматом Jatco или хотя бы бюджетным вариантом в виде отечественного робота ВАЗ-2182, однако после 2022 года двухпедальной версии у отечественного бюджетника не стало вовсе. Но для «старших» моделей АВТОВАЗ постепенно нашел решение, и похоже, теперь наступило время для расширения сотрудничества с партнером в лице китайской компании Zhejiang Wanliyang.

Максим Кадаков, главный редактор «За рулем»:

– Речь о том же вариаторе WLY, который ставится и на другие модели Лада. Изначально вариатор не помещался в подкапотное пространство Гранты. Пришлось поработать и над машиной (изменили некоторые кузовные панели), и над корпусом вариатора.

Вариатор будет агрегироваться только с 8-клапанным мотором мощностью 90 л.с. Это означает, что он будет работать в щадящем режиме (по крутящему моменту) и будет иметь значительный ресурс, близкий к ресурсу двигателя.

Изменение кузовных панелей требует адаптации производственных линий, поэтому на подготовку уйдет некоторое время. На конвейер Гранта с вариатором встанет в первой половине 2027 года.