Гранта с вариатором – точно будет, и известно когда!

Максим Соколов назвал срок появления автомобилей Lada Granta с вариатором WLY

В ближайшее время на конвейер в Тольятти встанет модификация Гранты с вариатором.

Об этом в интервью главному редактору журнала «За рулем» Максиму Кадакову рассказал глава АВТОВАЗа Максим Соколов.

«Рад сообщить, что в следующем году мы запустим в производство Гранту с автоматической трансмиссией. На Гранту мы будем ставить вариатор. Тот же, что используем на Искре и Весте, но с некоторыми доработками», – рассказал Соколов.

Топ-менеджер пояснил, что для того, чтобы поместить вариатор под капот Гранты, пришлось изменить и корпус вариатора, и некоторые кузовные детали. Это потребовало адаптации производства, поэтому на подготовку уйдет время.

Вариатор пойдет в паре только с 8‑клапанным мотором мощностью 90 л.с. – таким образом он будет работать с запасом по крутящему моменту, что приблизит его ресурс к ресурсу двигателя, сообщил Соколов. Старт производства «вариаторной» Гранты на АВТОВАЗе планируют на первую половину 2027 года.

Ранее «За рулем» рассказал, как этот вариатор чувствует себя на редакционной Искре – там он работает в паре с 16-клапанником...