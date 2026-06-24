Что готовит АВТОВАЗ: подробно про Азимут, автомат для Гранты, минивэн
На полях недавно завершившегося Петербургского международного экономического форума 2026, где перспективные автомобили АВТОВАЗа вызвали большой интерес, президент и генеральный директор АО «АВТОВАЗ» Максим Соколов ответил на вопросы главного редактора журнала «За рулем» Максима Кадакова.
Лада Азимут
— Максим Юрьевич, когда появится в продаже Азимут?
— Лада Азимут выйдет на рынок до конца 2026 года. Производство начинаем в сентябре. Мы планируем продать в этом году около 3000 машин. План на 2027 год будем верстать в ближайшее время, для него крайне важны макроэкономические показатели – курс рубля и ключевая ставка. В любом случае, наша цель – продать не менее 20 тысяч Азимутов в 2027 году.
— С какими моторами мы увидим Азимут на старте продаж?
— На старте продаж будут две версии – мотор 1.6 в сочетании с механической 6‑ступенчатой коробкой и 1.8 с вариатором. Однако у нас запроектированы и испытаны все версии – включая 1.6 + CVT и 1.8 + «механика». Я ездил на таких машинах – и мне понравилось. Если потенциальный спрос на такие версии будет, мы их тоже запустим в производство.
— А турбомотор и гидроавтомат?
— До конца этого года мы сделаем серию прототипов Азимута со 150‑сильным турбомотором и гидромеханическим автоматом, но им предстоит большая стадия испытаний, доводки и оценки востребованности покупателями исходя из рыночных реалий. Если всё удачно сложится, мы сможем начать выпуск Азимута с турбомотором в 2027 году.
— Недавно вы говорили и про гибридный Азимут…
— Мы работаем над гибридом. И считаем, что в России этот сегмент гораздо более перспективен, чем чистые электромобили. Может быть, некоторые результаты этой работы будут анонсированы нами до конца 2026 года.
Минивэн АВТОВАЗа
— А минивэн на платформе Весты, который вы показывали президенту?
— Да, мы публично представили прототип во время визита главы государства на АВТОВАЗ, поскольку мы – как и любой крупный автозавод – прорабатываем различные сценарии развития модельного ряда. Но пока минивэн на платформе Весты остается как некая поисковая модель.
Тем не менее, минивэн у нас фактически уже есть – это машины новой марки SKM. Не забудем и про 7‑местный Ларгус. А бездумно расширять модельный ряд не может ни один завод. Посмотрим, как будут разворачиваться продажи автомобилей SKM – и будем принимать дальнейшие решения.
Автомат для Гранты
— Автомобилисты ждут автоматическую коробку для Гранты. Есть какие-то подвижки в этом направлении?
— Да! Рад сообщить, что в следующем году мы запустим в производство Гранту с автоматической трансмиссией. На Гранту мы будем ставить вариатор. Тот же, что используем на Искре и Весте, но с некоторыми доработками.
Дело в том, что изначально вариатор не помещался в подкапотное пространство Гранты. Пришлось поработать и над машиной (изменили некоторые кузовные детали), и над корпусом вариатора. Изменение кузовных деталей потребовало адаптации производственных линий, поэтому на подготовку уйдет некоторое время. На конвейер Гранта с вариатором встанет в первой половине 2027 года.
Вариатор будет агрегатироваться только с 8‑клапанным мотором мощностью 90 л. с. Это означает, что он будет работать в щадящем режиме (по крутящему моменту) и будет иметь значительный ресурс, близкий к ресурсу двигателя.
— Логичный вопрос: а Ларгус с вариатором планируется?
— Не уверен, что такой автомобиль будет востребован. Ларгус – это все-таки рабочая лошадка, ездит с большими нагрузками, которые не очень любит вариатор. Но всё зависит от рынка. Если рынок скажет, что Ларгус с вариатором нужен, мы с удовольствием запустим в производство такую модификацию.
Авторынок России – 2026
— Каким вы видите авторынок 2026 года и какую долю займет АВТОВАЗ?
— Многое будет зависеть от темпов снижения ключевой ставки, поскольку психологическая граница для покупателя это 12% – при ставке ниже этого порога люди традиционно отходят от сберегательной модели и начинают охотнее тратить деньги на товары. Но в целом наши оценки не изменились: видим легковой рынок 2026 года в объеме 1,3–1,4 млн автомобилей.
Для нас гораздо важнее не доля рынка как таковая, а положительная финансовая модель и положительный финансовый результат – для обеспечения заработка и последующих инвестиций в производство, в улучшение качества продукции и расширение модельного ряда, которые, в конце концов, и помогают обеспечить уверенную долю Лады на рынке России.
— Желаю заводу удачи!
- Все изменения внедорожника Lada Niva Legend 2026 наглядно показаны тут.
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