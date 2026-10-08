Почему рынок электромобилей и подключаемых гибридов будет только расти

Целиков: продажи электромобилей и подключаемых гибридов в РФ вырастут в 2 раза

На форуме CarX-2026, который прошел вчера, участники рынка сошлись во мнении: электромобили продолжат отвоевывать позиции. Тренд общемировой, и тянет его за собой Китай – а китайский автопром, между прочим, сегодня главенствует и на нашем рынке. Моделей с электродвигателем станет больше, обещают производители, причем с каждым годом они будут доступнее, а запас хода и скорость зарядки – расти.

"На форуме было высказано мнение, что водитель, пересевший на электрокар или гибрид, назад на бензиновый автомобиль уже не вернется. Этот тезис подкрепляется и опросами: 88% владельцев электрокаров говорят, что следующим автомобилей у них будет снова электрический", – отмечает Целиков.

Сухая статистика это подтверждает. За девять месяцев текущего года на чистые электромобили пришлось 1,2% российского рынка, на подключаемые гибриды – 6,1%. Зато последний месяц показал куда более бодрые цифры: 2,6% и 8,2% соответственно.

"В целом по году в России будет продано более 100 тысяч электрокаров и подключаемых гибридов. По отношению к прошлому году сегмент EV вырастет в два раза", – заключил специалист.

О запуске нового кроссовера Evolute «За рулем» уже рассказывал.

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