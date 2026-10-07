Evolute запускает новый кроссовер — известны сроки

Максим Чеботарев: Производство нового Evolute i-Sky начнется в ближайшие дни

На этой неделе в Липецке на предприятии «Моторинвест» стартует производство кроссовера Evolute i-Sky нового поколения.

Об этом в ходе конференции СarX заявил официальный представитель бренда Evolute и руководитель специальных проектов компании «Моторинвест» Максим Чеботарев.

Как ранее сообщал «За рулем», Evolute i-Sky второй генерации – это клон Dongfeng Mage EV, в рамках адаптации под российские условия получивший катодную оцинковку кузова, дополнительный антикор, обогревы сидений, руля и форсунок омывателя.

В движение кроссовер С-класса приводит электромотор с отдачей 218 л.с. и 310 Нм, обеспечивающий разгон с 0 до 100 км/ч за 8 секунд. Питается движок от литий-железо-фосфатной батареи емкостью 62 кВт·ч, что дает запас хода по WLTP на 424 км. Быстрая зарядка с 30 до 80% занимает 28 минут.

Напомним, изначально модель планировали начать производить еще в конце лета, а продажи запустить в августе или сентябре. Но важно, что производство сразу организуют по полному циклу – со сваркой и окраской кузовов.

Ранее «За рулем» сообщал, что будет еще и гибридная версия нового Evolute i-Sky.