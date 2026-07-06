Evolute назвал сроки запуска новой модели

В Екатеринбурге представили новое поколение электрического кроссовера i-Sky

Российский бренд Evolute представил в Екатеринбурге новый электрический кроссовер i-Sky и анонсировал сроки запуска.

Как сообщила пресс-служба марки на проходящей в Екатеринбурге международной промышленной выставке «Иннопром», новое поколение i-Sky будет запущено в производство в грядущем августе. Запускают сразу по полному циклу – со сваркой и окраской кузовов. Кроссовер С-сегмента оснащен электродвигателем с отдачей 218 л.с. и 310 Нм, обеспечивающим разгон с 0 до 100 км/ч за 8 секунд.

Машина комплектуется литий-железо-фосфатной батареей емкостью 62 кВт·ч, что дает паспортный запас хода (цикл WLTP) в 424 км. Быстрая зарядка с 30 до 80% займет 28 минут.

Добавим, что под названием Evolute i-Sky теперь будет скрываться Dongfeng Mage EV, также известный в Китае как Aeolus L7 – с адаптацией под РФ: катодная оцинковка, дополнительный антикор, обогревы сидений, руля и форсунок омывателя. Прежний i-Sky, фактически ушедший с рынка, был клоном другой «электрички» от Dongfeng – кроссовера Forthing Thunder.

Ранее «За рулем» сравнил цены Evolute i-Joy сборки РФ и нового Dongfeng Nammi 06 из КНР.