Сразу четыре кроссовера ушли из России

«Китайские автомобили»: в начале июня четыре кроссовера покинули авторынок РФ

К началу июня российский авторынок недосчитался сразу четырех моделей кроссоверов, сообщает источник по результатам мониторинга официальных сайтов.

Четверка выбывших – это Chery Tiggo 8 Pro Max, дорестайлинговые Jaecoo J7 и Belgee X50, а также Evolute i-Sky первого поколения. Но речь тут не об уходе, а об обновлении и замещении.

Так, Tiggo 8 Pro Max уже заменен на локальную копию в виде Tenet T8, Jaecoo J7 прошел обновление, а Belgee X50 превратился в Belgee X50+.

Evolute i-Sky

А электрический i-Sky ждет смена поколения: если раньше в Липецке собирали копию Dongfeng Forthing Thunder, то теперь готовят линии под сборку клона Dongfeng Mage.

Ранее «За рулем» рассказал, что у Belgee X50+ появилась спецверсия Onyx.