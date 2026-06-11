Сразу четыре кроссовера ушли из России
«Китайские автомобили»: в начале июня четыре кроссовера покинули авторынок РФ
К началу июня российский авторынок недосчитался сразу четырех моделей кроссоверов, сообщает источник по результатам мониторинга официальных сайтов.
Четверка выбывших – это Chery Tiggo 8 Pro Max, дорестайлинговые Jaecoo J7 и Belgee X50, а также Evolute i-Sky первого поколения. Но речь тут не об уходе, а об обновлении и замещении.
Так, Tiggo 8 Pro Max уже заменен на локальную копию в виде Tenet T8, Jaecoo J7 прошел обновление, а Belgee X50 превратился в Belgee X50+.
Evolute i-Sky
А электрический i-Sky ждет смена поколения: если раньше в Липецке собирали копию Dongfeng Forthing Thunder, то теперь готовят линии под сборку клона Dongfeng Mage.
Ранее «За рулем» рассказал, что у Belgee X50+ появилась спецверсия Onyx.
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