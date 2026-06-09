Chery перестала продавать в РФ еще одну модель

Российская газета: Chery прекратила продажи кроссовера Tiggo 8 Pro Max в России

Модельный ряд китайской компании Chery в России стал короче еще на одну модель.

С сайта бренда пропал кроссовер Tiggo 8 Pro Max. Источник, обративший на это внимание, отмечает, что в линейке остались только три модели: кроссоверы Chery Tiggo 7L и Tiggo 9, а также седан Arrizo 8. Причина этих изменений проста: на российском рынке Chery Tiggo 8 Pro Max вытеснен идентичным, но локализованным в Калуге кроссовером Tenet T8.

Ранее модельный ряд Chery покинули Tiggo 7 Pro Max и Tiggo 4 – теперь у них есть чисто российские клоны в виде Tenet T7 и Tenet T4.

Chery Tiggo 8 Pro Max

Что до Tiggo 8 Pro Max, то до недавнего времени он продавался по цене от 3 205 000 рублей – столько стоила базовая моноприводная комплектация Dreamline FWD с двигателем 1.6. Полноприводные 2-литровые машины стоили от 3 410 000 рублей. Актуальные цены на Tenet T8 начинаются от 3 480 000 рублей за передний привод и от 3 610 000 рублей – за полный.

Ранее «За рулем» подробно рассказал о новом производстве моторов в Калуге.