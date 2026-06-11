Популярный кроссовер Belgee покинул российский авторынок

Компания Belgee прекратила поставки кроссовера X50 на российский рынок

Кроссовер Belgee X50 покинул российский авторынок – к такому выводу пришли эксперты агентства « АВТОСТАТ» после мониторинга данных портала «Цена Авто». Косвенным подтверждением стало и то, что на официальном сайте Belgee этой модели больше нет в списке доступных к покупке.

Сейчас белорусский бренд предлагает в России всего три позиции: седан S50, кроссовер Х70 и относительно свежий Х50+. Последний как раз и появился в марте 2026-го – по сути, он пришел на замену ушедшему Х50.

Belgee X50 появился у дилеров в сентябре 2023 года. Машину построили на базе Geely Coolray, производство наладили на заводе «Белджи» в Белоруссии. Спрос на компактный кроссовер был стабильно высоким – модель частенько оказывалась в лидерах продаж.

В 2025-м X50 разошелся тиражом в 38,3 тысячи единиц (данные АО «ППК»). Это принесло ему четвертую строчку в модельном рейтинге – обогнать смогли только LADA Granta, LADA Vesta и Haval Jolion. А в Москве, кстати, кроссовер и вовсе занял первое место по популярности по итогам прошлого года.

Belgee X50

За первые пять месяцев 2026 года реализовано 9 244 новых Belgee X50. Показатель вырос на 6% по сравнению с аналогичным периодом 2025-го.

АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Ранее «За рулем» сообщал, что ЕС готовит новые ограничения на запчасти в рамках санкций.