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ЕС готовит новые ограничения на запчасти в рамках санкций

Евросоюз хочет ограничить импорт автозапчастей в рамках антироссийских санкций

Евросоюз в рамках 21-го пакета антироссийских санкций намерен ограничить импорт автозапчастей, руд ряда драгоценных металлов и химикатов, заявила во вторник глава евродипломатии Кая Каллас.

«Импорт новых товаров, в том числе автозапчастей, руд нескольких драгоценных металлов и химикатов, тоже будет ограничен», – написала она на своей странице в соцсети X.

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Глава Еврокомиссии прибавила, что предлагается ввести новые запреты на импорт на сумму в 60 млн евро.

Ранее «За рулем» сообщал, что в России хотят отменить наказание за магнитные рамки на авто.

Если вы выбираете автомобиль с пробегом, то перед покупкой обязательно проверьте его по VIN или госномеру. Это избавит вас от массы возможных проблем после покупки.


Источник:  РИА Новости
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