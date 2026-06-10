ЕС готовит новые ограничения на запчасти в рамках санкций

Евросоюз хочет ограничить импорт автозапчастей в рамках антироссийских санкций

Евросоюз в рамках 21-го пакета антироссийских санкций намерен ограничить импорт автозапчастей, руд ряда драгоценных металлов и химикатов, заявила во вторник глава евродипломатии Кая Каллас.

«Импорт новых товаров, в том числе автозапчастей, руд нескольких драгоценных металлов и химикатов, тоже будет ограничен», – написала она на своей странице в соцсети X.

Глава Еврокомиссии прибавила, что предлагается ввести новые запреты на импорт на сумму в 60 млн евро.

Ранее «За рулем» сообщал, что в России хотят отменить наказание за магнитные рамки на авто.

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