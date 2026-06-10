В России хотят отменить наказание за магнитные рамки на авто

В правительство направили законопроект о запрете наказания за магнитные рамки

В России хотят перестать наказывать водителей за использование магнитных рамок на госномерах. Соответствующий документ уже направили в кабинет министров – проект подготовил глава думского комитета по труду и соцполитике Ярослав Нилов.

Ну и что это за рамки такие? По сути, это альтернатива обычным болтам: номер крепится на магнитную скобу. Благодаря этому снять табличку можно за секунду. Но, как выяснилось, для сотрудников ГАИ такое крепление стало поводом для жестких санкций – вплоть до изъятия прав.

В чем именно проблема? Сейчас в ст. 12.2 КоАП есть формулировка, которая запрещает ездить с номерами, если на них установлены устройства, мешающие идентификации или позволяющие их скрыть. Нилов указывает: написано слишком размыто, поэтому инспекторы трактуют норму как хотят. И сплошь и рядом они «зашивают» магнитные рамки в это определение.

Что любопытно: с помощью такого крепления, находясь в салоне, на ходу номер не спрячешь. Тут нужно выходить из машины и снимать табличку вручную. То есть дистанционно скрыть знак, как с некоторыми механическими шторками, не получится. На это и напирает автор инициативы.

Между прочим, наказание по ч. 2.1 ст. 12.2 КоАП – штука серьезная. Если машиной управляли с номером, оборудованным подобным устройством, водителю грозит лишение прав на срок от года до полутора лет. Плюс конфискация самого приспособления. Причем случаи таких наказаний в последнее время, по данным авторов проекта, участились. Абсурд ситуации в том, что само МВД уже разъясняло Нилову: мол, установка госномеров на магнитах – это не нарушение. В ведомстве пообещали лишний раз проинструктировать сотрудников Госавтоинспекции на местах.

Законопроект предлагает скорректировать норму. Если его примут, то наказание будет грозить только за те устройства, которые реально позволяют скрыть знак во время движения. К рамкам же с магнитным креплением, видимо, претензий больше не будет.

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