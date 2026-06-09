Грозит ли штраф за просроченную аптечку? Ответ юриста
Юрист Воропаев: штрафа за просроченную аптечку для водителей не предусмотрено
С 2023 года российским автомобилистам больше не грозят санкции за отсутствие в машине аптечки с истекшим сроком годности. Исключение соответствующего пункта из правил дорожного движения произошло еще в сентябре, о чем напомнил юрист Лев Воропаев.
По сути, перечень неисправностей, при которых эксплуатация авто запрещена, был пересмотрен. Раньше водитель был обязан иметь при себе медицинскую укладку – теперь же это требование полностью отменили.
На деле это означает, что ни за просрочку, ни за отсутствие аптечки в салоне штрафовать вас не имеют права. Административная ответственность за подобное нарушение законодательством попросту не предусмотрена.
Ранее «За рулем» разобрал подобные неочевидные правила для водителей.
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Источник: Газета.Ru