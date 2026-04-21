Объявлены российские цены на обновленный кроссовер популярной марки

Jaecoo J7 2026 года на российском рынке будет стоить от 2,85 млн рублей

В российском модельном ряду Jaecoo J7 произошли серьёзные изменения – бренд представил обновлённые комплектации 2026 года выпуска, которые заметно расширили выбор и снизили порог входа. По сути, теперь покупателям доступны не только полноприводные варианты с мощным мотором, но и более доступные переднеприводные модификации.

Раньше J7 предлагался исключительно с полным приводом и 186-сильным двигателем, а теперь линейка стала гибче. К уже знакомому «Престижу» AWD добавился его тёзка, но с передним приводом и двигателем на 150 лошадиных сил. Главная же новинка – это базовая версия «Актив», которая тоже использует 150-сильный мотор и передний привод. Именно её появление позволило опустить стартовую цену до 2 849 000 рублей, что почти на 600 тысяч дешевле самого доступного предложения прошлого года.

Актуальные цены на новые версии 2026 модельного года выглядят так: «Актив» 2WD 150 л.с. стоит 2 849 000 рублей, «Престиж» с тем же передним приводом оценили в 3 049 000 рублей. Полноприводный «Престиж» с 186-сильным агрегатом теперь предлагается за 3 349 000 рублей. При этом, комплектация «Комфорт» из обновлённого каталога исчезла, а старые версии 2025 года, включая «Престиж» AWD за 3 469 000, по-прежнему доступны у дилеров.

Теперь силовая гамма жёстко привязана к типу привода. Все переднеприводные машины, и «Актив», и «Престиж», получают 1,6-литровый турбодвигатель мощностью 150 л.с. За полный привод по-прежнему отвечает более мощный 186-сильный мотор того же объёма. Во всех случаях трансмиссия одна – семиступенчатый роботизированный «преселектив».

Напомним, обновлённый J7, который отличается новым дизайном передка с «пиксельной» оптикой и решёткой радиатора в духе Land Rover, появился у российских дилеров ещё в конце прошлого года, 31 декабря. Нынешнее расширение гаммы – логичный шаг, чтобы привлечь больше покупателей за счёт более демократичных вариантов.