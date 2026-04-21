Интерьер Mercedes-Benz C-Class Electric
21 апреля
Mercedes-Benz представил самый мощный и быстрый C-Class в истории
Mercedes-Benz представил C-Class Electric с...
Почему российские перевозчики массово отказываются от новых тягачей
21 апреля
Почему российские перевозчики массово отказываются от новых тягачей
Аналитик Целиков: Продажи новых седельных...
Интерьер Geely Galaxy A7 EM 2026
21 апреля
На рынок выйдет феноменально экономичный недорогой седан размером с Camry
Geely показала фото гибридного седана Galaxy A7...

Объявлены российские цены на обновленный кроссовер популярной марки

Jaecoo J7 2026 года на российском рынке будет стоить от 2,85 млн рублей

В российском модельном ряду Jaecoo J7 произошли серьёзные изменения – бренд представил обновлённые комплектации 2026 года выпуска, которые заметно расширили выбор и снизили порог входа. По сути, теперь покупателям доступны не только полноприводные варианты с мощным мотором, но и более доступные переднеприводные модификации.

Jaecoo J7
Jaecoo J7

Раньше J7 предлагался исключительно с полным приводом и 186-сильным двигателем, а теперь линейка стала гибче. К уже знакомому «Престижу» AWD добавился его тёзка, но с передним приводом и двигателем на 150 лошадиных сил. Главная же новинка – это базовая версия «Актив», которая тоже использует 150-сильный мотор и передний привод. Именно её появление позволило опустить стартовую цену до 2 849 000 рублей, что почти на 600 тысяч дешевле самого доступного предложения прошлого года.

Jaecoo J7
Jaecoo J7

Рекомендуем
Очень простой (на самом деле нет) тест на знание ПДД

Актуальные цены на новые версии 2026 модельного года выглядят так: «Актив» 2WD 150 л.с. стоит 2 849 000 рублей, «Престиж» с тем же передним приводом оценили в 3 049 000 рублей. Полноприводный «Престиж» с 186-сильным агрегатом теперь предлагается за 3 349 000 рублей. При этом, комплектация «Комфорт» из обновлённого каталога исчезла, а старые версии 2025 года, включая «Престиж» AWD за 3 469 000, по-прежнему доступны у дилеров.

Интерьер Jaecoo J7
Интерьер Jaecoo J7

Теперь силовая гамма жёстко привязана к типу привода. Все переднеприводные машины, и «Актив», и «Престиж», получают 1,6-литровый турбодвигатель мощностью 150 л.с. За полный привод по-прежнему отвечает более мощный 186-сильный мотор того же объёма. Во всех случаях трансмиссия одна – семиступенчатый роботизированный «преселектив».

Напомним, обновлённый J7, который отличается новым дизайном передка с «пиксельной» оптикой и решёткой радиатора в духе Land Rover, появился у российских дилеров ещё в конце прошлого года, 31 декабря. Нынешнее расширение гаммы – логичный шаг, чтобы привлечь больше покупателей за счёт более демократичных вариантов.

Источник:  Автоновости дня
Лежнин Роман
Фото:Jaecoo
21.04.2026 
Фото:Jaecoo
