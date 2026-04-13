Яркая спецверсия популярного белорусского кроссовера нашла первых покупателей

Новая спецверсия кроссовера Belgee X50+ нашла первых покупателей

Belgee X50+ в новой чёрной версии Onyx, которая недавно поступила к российским дилерам, начал находить своих покупателей. Первую такую машину, к примеру, реализовали в салоне «Прагматика» в Санкт-Петербурге.

По оценке коммерческого директора дилерской сети Александра Шапринского, на долю этой особой комплектации придётся от 5 до 15 процентов всех продаж X50+. Вообще, ее главная аудитория – это молодежь до 35 лет и те, кто хочет выделиться на дороге за счёт более агрессивного и брутального облика автомобиля. Конкурентами для такой версии, по мнению Шапринского, станут кроссоверы класса B и B+, такие как Haval Jolion, Tenet T4, а также модели Changan и Geely.

Цена и особенности версии Onyx

Напомним, что цена на эту версию начинается от 2,76 миллиона рублей. Кузов здесь предлагается только в одном цвете – «черный металлик», который отлично контрастирует с красными тормозными суппортами за спицами 18-дюймовых дисков. Сзади машину дополняет спортивный спойлер с литерой «S», а салон отделан чёрно-красной экокожей с вставками из чёрной экозамши на сиденьях.

Оснащение и электронные системы

По сути, версия Onyx включает в себя всё то же оборудование, что и топовая комплектация Prestige. В список входят полный светодиодный свет, панорамная крыша с люком, обогрев лобового стекла, датчик дождя, климат-контроль, адаптивный круиз, беспроводная зарядка и даже многоцветная подсветка в дверях. Причем солнцезащитные козырьки здесь сделаны из затемненного стекла, а в центре консоли установлен огромный сенсорный экран мультимедийной системы диагональю 14,6 дюйма.

Кроме того, автомобиль оснащен полным набором электронных помощников. Среди них – система автоматического экстренного торможения с распознаванием пешеходов, контроль слепых зон, предупреждение о столкновении сзади, помощь при выезде задом, распознавание дорожных знаков и интеллектуальный дальний свет.