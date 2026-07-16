Evolute расширит модельный ряд: что об этом известно

Evolute планирует выпуск гибридной версии кроссовера i–Sky до конца 2026 года

До конца текущего года Evolute намерен представить гибридную версию своего кроссовера i-Sky, сообщил «Коммерсанту» управляющий партнер компании Андрей Резников.

Параллельно бренд готовит к старту продаж обновленный электромобиль i-Sky, который выйдет на рынок уже в августе. В модельной линейке он расположится между i-Joy и i-Space. По сути, новинка должна закрыть пробел в ценовом и техническом сегментах.

Что касается характеристик, Evolute i-Sky – это электрокар с мотором на 218 л.с. и крутящим моментом 310 Нм. Разгон до 100 км/ч занимает ровно 8 секунд. В машине установлена литий-железо-фосфатная батарея на 62 кВт/ч – этого хватает примерно на 424 километра без подзарядки. Причем пополнить запас энергии с 30% до 80% можно всего за 28 минут.

Андрей Резников также затронул планы по расширению линейки Voyah. В сентябре на российском рынке стартуют продажи гибрида Taishan. Кроме того, в ближайшее время может появиться еще одна или две модели из китайской гаммы – окончательное решение будет принято после анализа покупательского спроса.

Evolute i-Sky

Ранее «За рулем» писал о том, что импортные авто становятся роскошью для россиян.