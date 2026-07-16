Леонид Кудряшов: срок доставки авто из Азии вырос примерно в полтора раза

Покупка нового импортного автомобиля в России превращается в дорогостоящий и долгий квест.

Как пояснил профессор Финансового университета Сергей Толкачев, удлинение маршрутов поставок, рост цен на топливо и услуги перевозчиков напрямую толкают конечную цену вверх.

К этому добавляются колебания курсов валют: закупка в долларах или евро автоматически увеличивает рублевый чек при ослаблении национальной валюты. Кроме того, усложнившиеся таможенные процедуры требуют дополнительных расходов, а дилеры в условиях дефицита закладывают в цену собственные риски. В итоге разрыв между стоимостью машин российской сборки и импортных моделей будет только расширяться, а покупателям придется смириться с высокими ценами, длительным ожиданием и скудным ассортиментом.

Дополнительные сложности подтверждает и коллега Толкачева, старший преподаватель Леонид Кудряшов. Он отметил, что за последний месяц срок доставки авто из Азии вырос примерно в полтора раза – с обычных 3-4 недель до 5-6.

Главная причина – нехватка топлива и огромные очереди на границе. Ситуацию усугубил повышенный спрос: за полгода ввоз новых китайских и киргизских машин прибавил четверть, а интерес к подержанным автомобилям вырос почти на 15%. Особенно сильно страдают гибриды и электрокары – они сейчас наиболее востребованы, но их таможенное оформление требует больше времени, что создает дополнительные задержки. Таким образом, мечта об импортном авто сегодня оборачивается не только финансовыми, но и временными издержками.