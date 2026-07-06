Раскрыты сроки появления нового российского электромобиля

Управляющий партнер бренда Evolute Резников рассказал, когда ждать новый i-Sky

«Известиям» стало известно – первый электрический кроссовер Evolute i-Sky появится у дилеров уже в августе. Новость озвучил управляющий партнер бренда Андрей Резников во время выставки «Иннопром», проходящей в Екатеринбурге.

Электрический паркетник, судя по всему, должен стать более доступной альтернативой многим аналогам из Поднебесной. Сейчас завод активно готовится к старту серийного выпуска модели.

Evolute i-Sky

Правда, пока нет точной информации по стартовой цене и комплектациям. Все детали, скорее всего, раскроют ближе к моменту официального старта продаж. Ожидается, что новинка сможет привлечь тех, кто присматривается к электротяге, но считает нынешние предложения слишком дорогими.

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