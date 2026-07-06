Lada Azimut: АВТОВАЗ официально подтвердил сроки выхода

Кроссовер Lada Azimut представлен на международной выставке «Иннопром»

АВТОВАЗ привез в Екатеринбург кроссовер Lada Azimut и подтвердил сроки выхода модели на рынок до конца 2026 года.

«Автомобиль получит современные опции комфорта и безопасности, включая полностью светодиодную оптику, цифровую панель приборов с 10-дюймовым экраном мультимедийной системы, беспроводную зарядку, панорамную крышу, двухзонный климат-контроль и камеру кругового обзора», – сообщила пресс-служба автогиганта.

Перспективный кроссовер демонстрируется на проходящей с 6 по 9 июля международной промышленной выставке «Иннопром» в Екатеринбурге вместе с недавней новинкой, универсалом Lada Iskra.

Напомним, старт производства кроссовера Lada Azimut в Тольятти запланирован на сентябрь 2026 года. Модель построена на существенно обновленной платформе Lada Vesta, под капот встанут модернизированные атмосферные двигатели 1.6 и 1.8 в паре с МКП и вариатором.

Ранее «За рулем» рассказал, что в перспективе Азимут планируют оснащать и турбомотором на 150 л.с.