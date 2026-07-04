Lada Azimut: 150 сил и АКП — АВТОВАЗ раскрыл сроки

Максим Соколов назвал сроки запуска производства 150-сильной версии Lada Azimut

Модификация кроссовера Lada Azimut с турбомотором мощностью 150 л.с. в паре с классической АКП может появиться уже в следующем году.

Об этом в интервью главному редактору журнала «За рулем» Максиму Кадакову рассказал президент АВТОВАЗа Максим Соколов.

«До конца этого года мы сделаем серию прототипов Азимута со 150‑сильным турбомотором и гидромеханическим автоматом, но им предстоит большая стадия испытаний, доводки и оценки востребованности покупателями исходя из рыночных реалий. Если все удачно сложится, мы сможем начать выпуск Азимута с турбомотором в 2027 году», – сообщил Соколов.

Как известно, испытания кроссоверов с такими силовыми агрегатами уже начались. А со старта производства в сентябре Азимут будет доступен с более простыми двигателями и коробками: мотор 1.6 в сочетании с механической 6‑ступенчатой коробкой и 1.8 с вариатором.

Ранее «За рулем» рассказал, что АВТОВАЗ освоил производство бамперов для Азимута.