Передний бампер Азимута показали в разобранном виде

АВТОВАЗ освоил производство передних бамперов для кроссовера Lada Azimut

Производство пластмассовых изделий (ППИ) АВТОВАЗа освоило выпуск передних бамперов для перспективного кроссовера Lada Azimut.

Как рассказали в пресс-службе предприятия, для изготовления таких бамперов задействована самая большая на заводе пресс-форма – вес литьевой оснастки составляет 40 тонн. Детали отливают под давлением, нагревая пластик до 200°С. Все происходит автоматически: подача пластмассы в пресс-форму, отливка, охлаждение и съем готовой детали. Изготовление каждого бампера занимает 77 секунд.

Бампер считается самой сложной пластиковой деталью машины, поэтому в процессе отладки в ППИ сделали около 500 пробных образцов, чтобы выполнить требования по качеству. Заодно модернизировали окраску, задав новую программу для окрасочных роботов и встроив в линию дополнительную рампу обдува сжатым воздухом.

В серийном производстве будет применяться метод модульной сборки, который уже хорошо себя зарекомендовал: бампер Азимута будет приходить на конвейер полностью собранным, со всеми декоративными элементами, а также с установленной светотехникой, дефлекторами и парктроником. Вес такого сборочного модуля составит до 18 кг.

Ранее «За рулем» рассказал, когда Азимут получит турбомотор на 150 л.с. и гидроавтомат.