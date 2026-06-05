Старт продаж нового Lada Azimut: что об этом известно

Министр финансов РФ Силуанов протестировал кроссовер Lada Azimut

АВТОВАЗ устроил настоящий парад новинок на Петербургском международном экономическом форуме. Экспозицию приурочили к 60-летию компании – юбилей, между прочим, серьёзный.

Главные премьеры стенда – глубоко модернизированная Lada Niva Legend, концепт Lada Azimut, а также спортивная Lada Vesta TCR и модель Iskra TMS. Публика, конечно, сразу обратила внимание на внедорожник с новым дизайном и перспективный кроссовер.

В день пленарной сессии ПМЭФ министр финансов РФ Антон Силуанов традиционно тестирует новый автомобиль Lada. На полях форума президент АВТОВАЗа Максим Соколов представил ему кроссовер Lada Azimut. Силуанов не только ознакомился с новинкой, но и проверил ее в действии, проехав на машине от аэропорта Пулково до площадки форума.

По сути, Azimut станет одной из ключевых новинок года. Производить её начнут уже в июле-сентябре 2026-го, а в продажу машина поступит в четвёртом квартале. То есть ждать осталось совсем недолго.

На этом сюрпризы не заканчиваются. До конца года инженеры обещают собрать прототипы с турбированным мотором – по слухам, такая версия будет значительно бодрее стандартной. Так что поклонникам динамичного вождения есть на что надеяться.

О том, какой Lada Azimut показали на ПМЭФ-2026, «За рулем» подробно рассказывал.