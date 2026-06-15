Азимут получит турбомотор на 150 л.с. и гидроавтомат — подробности

Кадаков: в 2027 году кроссовер Lada Azimut получит 150-сильный турбомотор и АКП

Главный редактор «За рулем» Максим Кадаков рассказал о расширении моторной гаммы перспективного кроссовера Lada Azimut.

Эксперт напомнил, что в серийное производство модель пойдет уже в сентябре текущего года и с самого начала будет комплектоваться двумя силовыми агрегатами на выбор: 1.6 (120 л.с.) в паре с механической коробкой или 1.8 (136 л.с.), агрегатированный с вариатором. Двигатели – модернизированные вазовские, коробки – от китайского партнера WLY. Но вскоре появится еще один вариант – турбированный мотор в паре с классическим автоматом.

Как ранее сообщал директор по продукции АВТОВАЗа Олег Груненков, эта пара двигатель-коробка таже будет поставляться одним из партнеров.

В ходе ПМЭФ-2026 Максим Кадаков рассказал, что такой силовой агрегат появится в гамме Азимута в 2027 году. А кроме того, классическую АКП «примеряют» и к вышеупомянутому движку 1.8 – в перспективе появление такого варианта вполне возможно. Пока же – ждем запуска Азимута с МКП и вариатором в сентябре и начала продаж к концу 2026-го.

Ранее «За рулем» рассказал о том, как Азимут проходит последние испытания.